Ivana Icardi ha estallado después de protagonizar una gran bronca con Hugo Sierra en la palapa de ‘Supervivientes 2020’. El uruguayo, que ponía fin a su relación con la argentina hace unos días, ha cargado duramente contra quien ha sido su confidente en el ‘reality’. Tras los reproches de la argentina, el ex de Adara Molinero se ha derrumbado.

El concursante lleva días en horas bajas en las playas de Honduras. Sus ánimos están por los suelos. Echa de menos al hijo que tiene con la ganadora de ‘GH VIP 7’. Y se siente decepcionado de Ivana, con quien ya no siente deseos de continuar.

Ivana estalla contra Hugo

La gala del ‘reality’ ha sido testigo de una monumental bronca entre la ya expareja. Hugo echaba en cara a la joven su actitud hacia él. Cree que no lo ha tenido en cuenta como pareja. Se ha sentido solo y cree que Ivana le ha dado la espalda.

«Hay cosas que ya no tolero. Sí estoy enamorado de ella. Esto no se va de un día para otro. He sido muy generoso con ella. Soy muy generoso con mis parejas en todos los sentidos», decía. Ivana le respondía, entre lágrimas: «Siempre quedo mal, siempre quedo detrás tuya. Me estoy preocupando por vos. Pensé que te tenía y pensé que iba a salir con vos. No me creo que con todo lo que hemos hablado agarres y a la primera…».

«Si estuve con ella lo hice de corazón»

«Ya hice un programa de 90 días y no estuve con nadie, ni me besé con nadie, ni me acosté con nadie. Si estuve con ella lo hice de corazón. Para ti voy y echo un polvo con la primera que viene», explicaba Hugo.

El uruguayo le pedía que fuese sincera: «Di la verdad de lo que ibas a hacer con lo nuestro, que no vamos ni para atrás ni para adelante». Pero ella seguía sin comprender el cambio de actitud de Hugo. «Una persona enamorada no hace así. A mí me aburren actitudes tuyas también, pero como estoy enamorada de verdad las acepto y listo». La joven no entiende que el ex de Adara haya decidido romper con ella «por una prueba». Y añadía: ¿Qué estás diciendo? ¿Que no te di nada? ¡Hasta lo más íntimo lo he hecho con vos! A mí me daba más corte, más vergüenza que a ti.

Se rompe al admitir que no recordar la cara de su hijo «era horrible»

El momento más crítico de la noche tuvo lugar cuando Hugo recordaba lo mal que lo ha pasado últimamente pensando en lo que espera cuando regrese a nuestro país. «Espero que las cosas se empiecen a acomodar. Mi vuelta a España me tiene un poco nervioso, por todas las cosas que estaban mal y apelo que es muy buena gente e intentaremos hacer lo posible para hacer las cosas bien, ya que no puedo funcionar, y que cada uno tome su camino. Lo peor es que ha echado mucho de menos al hijo que tiene con Adara. «No recordarlo era horrible».