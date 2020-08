La colaboradora ha recordado con anhelo un tiempo de soltería: «Está feo decirlo, pero es así, actué en ese momento como un hombre joven que no quiere pareja».

A punto de cumplir 55 años, Terelu Campos atraviesa un momento de calma en su vida. La colaboradora, portada del último número de la revista SEMANA donde posa impresionante en bañador, no ha dudado en realizar unas sorprendentes confesiones sexuales. «Voy virgen al matrimonio», bromeaba.

La hija de María Teresa Campos se ha sincerado en ‘Viva la vida’ donde ha echado la vista atrás para revelar el tiempo que lleva sin sexo. «Llevo seis años sin sexo», recordaba. Eso sí, poco después rectificaba y decía: «Miento, hace como tres años y medio tuve un rollito, un día».

«Estoy de vuelta»

Sus compañeros de programa, preocupados algunos por su situación sentimental, le decían que tenía que buscar un novio, una propuesta que pronto ha rechazado: «Todo lo que va a salir no me va a gustar». Eso sí, reconocía que está mucho más cerrada al «refregón que al amor». Y añadía: «De eso ya estoy de vuelta».

Ha recordado su currículum sentimental y se ha defendido aludiendo al pasado: «¿Vosotros qué sabéis lo que yo he vivido?». Cuando la conductora del programa, Toñi Moreno, le ha dicho que había sido bastante «Mata Hari» en épocas pasadas, ella ha manifestado lo siguiente: «Tú ten en cuenta que yo he tenido relaciones relativamente largas». Eso sí, también vivió un tiempo de alrededor de dos años de soltería que recuerda con anhelo. «Está feo decirlo, pero es así, actué en ese momento como un hombre joven que no quiere pareja», ha confesado. «No tenía sentimientos», explicaba. Y les decía a sus compañeros que aquella experiencia la vivió de forma intensa: «Te das cuenta que no te pueden hacer daño porque no te implicas emocionalmente. Que no te llamen te importa un pimiento. Fue el momento mejor de mi vida siendo yo muy pero que muy conocida y nadie me pilló en nada».

Respecto a volver a enamorarse de verdad, ha cerrado por completo las puertas: «No creo que existe para mí. No creo que exista el hombre así realmente». Y ha querido matizar sus palabras asegurando que hay «hombres maravillosos» en el mundo, pero no que encajen con ella. Atraviesa un momento de sosiego en el que no desea encontrar el amor y se ha explicado haciendo la siguiente pregunta: «¿Por qué pensáis que solo el amor de una pareja es lo que te da la felicidad en la vida?».

Ademas de estas sorprendentes confesiones, Terelu ha repasado un momento fundamental a nivel profesional: cuando abandonó el programa ‘Sálvame’. Un punto de inflexión en su vida profesional en el que acució problemas económicos: «A la semana de irme dije ‘¿Qué has hecho? Porque no tenía ningún respaldo económico'». Confirmaba que no es lo mismo trabajar cuatro días al mes que tres a la semanas como lo hacía antes.