Respecto a si fue una decisión acertada por parte de su madre contraer matrimonio ha dudado al responder, pero finalmente Rocío Carrasco ha dado su opinión.

El documental de Rocío Carrasco esta removiendo viejos temas relacionados con la familia. La hija de Rocío Jurado no solo ha hablado de la inexistente relación que mantiene con sus dos hijos, Rocío y David, también se ha pronunciado sobre su «verdugo» Antonio David Flores y ha opinado sobre el viudo de su madre, José Ortega Cano. Ha desvelado una realidad desconocida.

Con nostalgia viajaba en el tiempo y recordaba la boda de Rocío Jurado y el torero que tuvo lugar el 17 de febrero de 1995 en Sevilla. Aquel sonado acontecimiento reunió a mucha gente conocida y Rocío Carrasco presentó orgullosa a su entonces novio, Antonio David Flores. «Claro y él encantado». Nada más ver a su progenitora vestida de blanco explotó en lágrimas. «Fue como un tsunami. Yo ese día lloré lo indecible. Viéndola feliz, yo era feliz».

La boda se celebró cuando meses antes Ortega Cano había sufrido una importante cogida en Cartagena de Indias donde estuvo a punto de morir. «Yo siempre le tuvo mucho cariño», ha añadido. «El ver que estaba bien y estaba sano y había salido de aquello fue emocionante. Ahora los sentimientos son diferentes», ha afirmado guardando un enigmático silencio. Llevan años sin verse y la relación es completamente nula, al igual que no mantiene contacto con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando.

Respecto a si fue una decisión acertada por parte de su madre contraer matrimonio ha dudado al responder, pero finalmente ha dado su opinión. «No sé si… Bueno sí lo sé, no creo que fuese una decisión acertada desgraciadamente para ella, pero ella lo decidió así. Estaba enamorada y todo lo que fuera para que estuviera bien y estuviera contenta», ha dicho.

El efecto dominó

Una sorprendente realidad que ha desvelado ahora Rocío Carrasco y que seguro tendrá respuesta por parte del torero. Su actual mujer, Ana María Aldón, confesaba que había decidido no ver el documental porque sabía que le removería sentimientos del pasado. La colaboradora se mostraba cauta y prefería no opinar antes de visionar la serie, pero advertía. «Si ella habla esto tiene unas consecuencias si los demás no están de acuerdo. Esto va a hacer una efecto dominó. Hasta que todos den su versión».

Telecinco ha emitido dos capítulos de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ donde esta ha ido desgranando su historia. Ha hablado en profundidad sobre la ausencia de sus hijos y la persona que según su versión provoca este hecho. Ha acusado a Antonio David Flores de quitarle lo que más quería, el amor de dos niños.

Uno de los momentos más sobrecogedores ha sido cuando ha hablado de su intento de suicidio. El 5 de agosto de 2019 intentó quitarse la vida a base de un cóctel de pastillas. «Decidí que no quería seguir viviendo. Determino que no puedo, que no quiero volver. Yo ya había hecho todo lo posible porque todo eso cesase y había puesto en conocimiento de quien yo creía que era en manos de la justicia».