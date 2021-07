El sorprendente cambio de ‘look’ de Olga Moreno antes de responder a Rocío Carrasco en televisión

Dentro de apenas unas horas, Olga Moreno se sentará de nuevo en un plató de televisión para responder a Rocío Carrasco en ‘Ahora, Olga‘, el formato que emitirá Telecinco el miércoles 28 de julio y que tiene a la audiencia de Telecinco expectante ante la nueva verdad que será revelada… esta vez según el punto de vista de la sevillana.

Ante su inminente puesta en escena, la sevillana se ha sometido a un radical cambio de ‘look’ con el que luce un aspecto mucho más moderno que el que llevaba luciendo desde hace años. Tras visitar un conocido centro de peluquería de la capital, la ganadora de ‘Supervivientes 2021‘ ha evitado hacer declaraciones sobre la madre de Rocío Flores y David, que la arroparon de manera muy cariñosa tras alzarse victoriosa en el ‘reality’ de Telecinco.

Horas después de lograr su victoria en el concurso de Telecinco, Olga confesaba el motivo por el que habló de su familia en el programa. «No podía pensar en mi mente porque hubiera llorado mucho más. Pero llegó un día en que pensé en por qué no iba a pensar en mi gente, en la cara de mi hija, en mi marido… Por qué no. Me daba igual llorar o reír. Es mi vida. Es lo que he vivido 22 años. Que sí, que son unos niños que son conocidos pero es mi vida”, explicaba. “No lo hice antes por miedo al exterior. Es duro el no pensar en nada de fuera. Es muy duro pero también creo que me ha ayudado pensar en mí un poquito”.

Y aunque la sombra del tongo ha caído sobre su paso por el formato, lo cierto es que tiene muchos motivos para celebrar. En menos de cuatro meses, Olga habría ingresado más de 470.000 euros a su cuenta bancaria. Porque al cheque de 200.000 euros que ganó tras 107 días de supervivencia en los Cayos Cochinos hay que sumar el caché que ha cobrado cada semana… y los 60.000 que se ha desembolsado por protagonizar su propio programa. Cifras astronómicas y que serán muy bienvenidas en una familia que sufrió un importante parón a raíz de los tres años que estuvo Antonio David alejado de la televisión. Un dinero que caerá, además, como agua bendita tras el despido del malagueño de ‘Sálvame‘, el pasado mes de marzo (un día después de la emisión del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’).

De momento no se sabe cuáles son los planes de Olga a nivel profesional. Pero es más que probable que le lluevan ofertas para seguir en el candelero en televisión, donde la audiencia ha dejado claro que la adora… y seguro que más aún con esta nueva e impactante imagen que luce ahora.