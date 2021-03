Durante la emisión de ‘Ya es mediodía’, la presentadora ha roto una lanza a favor de la monarca: «Las primeras damas tienen discurso y opinión».

Este martes, Sonsoles Ónega ha salido en defensa de la Reina Letizia. En su programa se analizaba el papel de la primera dama de Estados Unidos, como Jill Biden, mujer de Joe Biden, así como el de otras destacadas mujeres del ámbito nacional. En el ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’, varios colaboradores examinaban a diversas «mujeres a la sombra de sus poderosos maridos». Todos ellos respondían a una cuestión: «¿Qué papel desempeñan estas mujeres en la vida de sus maridos?». La charla daría pie a que la presentadora compartiese en directo un alegato a favor de su amiga.

Ónega defiende el papel de las primeras damas: «Tienen discurso y opinión»

Los colaboradores explicaban en el debate que una primera dama, en general, tiene cierta responsabilidad con el atuendo que elige, ya que se convierte en embajadora de la moda de su país. «En estos casos promocionaría la moda de mi país», señalaba Isabel Rábago. Sonsoles Ónega se lamentaba del excesivo interés que despiertan las cuestiones de estilo, cuando una consorte tiene, según su juicio, mucho más que decir: «Se coloca el foco en esto, y las primeras damas tienen discurso y opinión».

«Se puede poner el foco en la ropa y se puede poner el foco en el discurso», matizaba Miguel Ángel Nicolás. La conductora se quejaba del poco interés que despiertan las prendas que llevan los hombres, así que sugería que si la moda femenina resulta interesante, «pues también» podría ser observada «la moda masculina».

Uno de los aspectos que se valoraba en el debate era el interés por saber «de qué visten» esas mujeres, según señalaba Isabel Rábago. La periodista añadía: «Las Primeras Damas no son las elegidas. Ellos son elegidos, ellas no son las elegidas. Ellas no tienen por qué ir más allá que una mera presencia a su lado», comentaba.

«Me encantaría que analizaran el estilismo del rey Felipe como analizan el de la Reina Letizia»

«En algunos países el papel de las primeras damas sí está reconocido y tienen agenda oficial», añadía Sonsoles Ónega. «La Primera Dama española tiene agenda oficial, por ejemplo, la consorte del Jefe de Estado». Entonces, compartía una sugerencia: «Me encantaría que analizaran el estilismo del rey Felipe como analizan el estilismo de la Reina Letizia. ¡He dicho!».

No es la primera vez que Sonsoles Ónega sale en defensa de la regente. El pasado mes de enero, también en la mesa de debate de su programa, compartía de manera sincera su opinión tras conocer que Doña Letizia está muy bien valorada entre los españoles. «Hombre pues ya era hora. No digo más”, aseguraba.