Han pasado solo cuatro días desde que Sonsoles Ónega estrenara ‘Y ahora, Sonsoles’, su nuevo programa en Antena 3. Un magacín que llevaba meses preparando y que ha empezado con muy buen pie. Su éxito en su debut en Atresmedia es uno de los asuntos de los que ha hablado este jueves en el plató de ‘El Hormiguero’, donde se ha entrevistado con Pablo Motos. También ha revelado que montó una web con una amiga para cazar a las personas infieles: «Descubre al infiel».

Vídeo: Europa Press

“Tenía una amiga a la que sus parejas le eran siempre infiel y montamos una página web para cazarlos. Las muchachas cuando se encontraban a un infiel lo publicaban y eso iba por barrios. Yo en mi pueblo salía y buscaba qué infieles hay. Tú salías prevenida», ha contado. Para poder identificar a los desleales publicaban «unos avatares monísimos» y facilitaban «el nombre de pila». En un principio, todo parecía funcionar de maravilla, pero «empezaron a caernos un aluvión de demandas y dije: vamos a cerrar este invento».

«Quise crear una empresa que ayudara a las familias a hacer los recados», cuenta Sonsoles Ónega

«Las mujeres encontraban un refugio maravilloso… Yo iba a por ellos», proseguía la periodista. «Yo he aportado a la realidad femenina mi ‘Descubre al infiel punto com». Esta web no es el único negocio que montó Ónega: «Quise crear una empresa que ayudara a las familias a hacer los recados, que es algo que más o menos existe». Incluso quiso abrir centros de estética «en el aeropuerto» especializados en manicura: «Lo han hecho ahora y cada vez que paso y paso y lo veo digo ‘había que haberlo hecho’… Llegamos a tener reuniones con AENA, pero los alquileres en los aeropuertos son carísimos».

‘Y ahora Sonsoles’ se emite en directo de lunes a viernes de 19.00 a 20.00 horas en Antena 3, una franja horaria «complicada», tal como ha señalado la propia Ónega. «La tarde es complicada, nadie dijo que fuera fácil, pero es verdad que es una franja que hay que pelearla día a día. Somos del Cholo, partido a partido… Me he sentido muy bien, porque el estreno ha tenido el respaldo de la audiencia, que es fundamental, y eso nos ha relajado», ha continuado la madrileña, quien cree que su nuevo programa es como un bebé recién nacido: «Poco a poco estamos adaptándonos. El niño ha nacido, tiene cinco dedos en cada mano, no tiene intolerancias, no le hace ascos a nada, hablamos de todo y ahora hay que encontrar el camino y seguir trabajando día a día»

En su primer día de emisión, ‘Y ahora Sonsoles’ conseguía unos datos increíbles: un 17,6% de share y 1.484.000 espectadores. Su competencia, ‘Sálvame’, tenía una importante ‘arma’ con la que defenderse de su prometedora puesta en escena: una entrevista a Ana María Aldón que comenzó a la misma hora que su espacio salía en antena. A pesar de los esfuerzos de Telecinco por evitar la previsible figa de espectadores, el programa de Jorge Javier Vázquez no fue capaz de liderar la franja se quedó en 15,1% de share y 1.245.000 espectadores. A lo largo de la semana, el espacio ha logrado buenas cifras de audiencia, lo que evidencia que su espacio ha logrado enganchar al público.

El día de su debut en Antena 3, Sonsoles se acercó al público para recalcar su agradecimiento por el apoyo recibido. «Aprovecho este momentito, ya que paso por aquí para darle las gracias a ustedes al público que está en este plató por ser tan cariñoso. Y a los que están en casa también gracias porque ni en nuestros mejores sueños soñamos con tener un respaldo tan abrumador por parte de la audiencia», comentó la presentadora.