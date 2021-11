Esta semana está siendo muy especial para Sonsoles Ónega. Si el lunes ha estrenado ‘Ya son las ocho’, el nuevo programa vespertino de Telecinco que supone un importante reto profesional, el martes ha visto cómo su padre, Fernando Ónega, ha recibido un importante premio. El veterano periodista ha recogido el Premio Ondas a toda su trayectoria en el Teatro Coliseum de Barcelona. El programa de su hija han hablado con él, que no ha ocultado su satisfacción.

«Tengo la satisfacción de recogerlo, es el reconocimiento al trabajo durante muchos años. Quiero ser modesto pero es un premio que me he ganado a pulso. Pasando por casi todas las cadenas de radio, dirigiendo y trabajando que es lo único que podemos hacer los periodistas, que es currar», ha destacado Fernando Ónega. Incluso ha deseado suerte a su hija en esta nueva andadura: «En el estreno de ‘Ya son las ocho’ he visto a mi hija. La he visto segura y con grandes reflejos. Hará un gran programa. Ese es mi gran deseo».

«Era de esos padres que nunca ves», ha recordado Sonsoles Ónega

Su hija lo escuchaba emocionada al otro lado de las cámaras. «Me quedo con lo que me dijo en la estricta intimidad. Él dice que quiere ser modesto y seré modesta. Se lo ha currado, era de esos padres que nunca ves y que reconoces cuando eres mayor. Y dices ‘cómo se lo ha currado’. Hay que echar peonadas largas para que te den el Ondas y ser honesto con uno mismo y con la información que das. No hay que ir un paso más rápido que el resto. El que llega más rápido no llega más lejos y hay que dar el callo».

No cabe duda de que estos dos días están siendo intensos para la presentadora. En el estreno de ‘Ya son las ocho’ recibía una importante sorpresa en el plató: la de Ana Rosa Quintana. «Suerte, enhorabuena a todos. Es maravilloso», decía. Minutos antes, Sonsoles Ónega había dedicado su primer programa a su jefa y colega. «Déjame que hoy le hable a ella», comentaba. «Ana Rosa, hoy echo de menos tu abrazo, como el que me diste cuando arrancamos ‘Ya es mediodía’. Así que el programa te lo dedico. Hoy va por ti».

Al recibir la visita de Ana Rosa, Sonsoles rompía en llanto. «No me lo imaginaba», confesaba. «Su bendición era necesaria para que esto funcione. Ella es la número uno». El nuevo espacio de la que fuera conductora de ‘Ya es mediodía’ se ha presentado este lunes con contenidos muy parecidos al ‘Fresh’, con contenidos de actualidad que se podrán ver cada tarde antes del comienzo del informativo de las 21 horas con Pedro Piqueras.