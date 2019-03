Sofía Suescun intenta ‘miau miau’ con Alejandro Albalá

Maite Galdeano ha asegurado que no le hacen "ni pizca de gracia" estos tonteos de su hija con su ex.

Sofía Suescun y Alejandro Albalá entraron a la casa de GH Dúo como expareja, pero su relación, marcada por las idas y venidas, confirma que donde hubo fuego, cenizas quedan. Tras una fuerte discusión que mantuvieron el pasado jueves durante la gala del programa, Sofía ha dado un giro inesperado y se ha acercado, una vez más, al cántabro.

Leer más: La tensión sexual entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá

Era la propia María Patiño quien desvelaba la noticia: “Me ha comentado mi director, que no yo, que ayer intentó Sofía ‘miau, miau’ con Alejandro”. La cara de Maite Galdeano -madre de la navarra- al conocer este dato era de asombro total. Sin embargo, Belén Esteban confirmaba que había buscado este encuentro con su ex.

Aunque finalmente no pasó nada, Maite siempre reticente a la relación de su hija con Alejandro, confesaba que no le hacen “ni pizca de gracia” estos tonteos, pero añadía que algo “sentirá” por su expareja. “Le tiene que hacer gracia a ella, no a ti Maite, corazón”, recalcaba Belén.

A pesar de que en más de una ocasión, Sofía ha dejado claro que no siente nada por Alejandro, en los últimos días su actitud comienza a ser más cercana con este. Hace una semana, también entre juegos, reclamaba su atención. Unas imágenes en las que se palpaba la química que continúa habiendo entre ambos.

La relación es un auténtico ir y venir de encuentros y desencuentros. Las constantes peleas entre ambos dan pie a diversos momentos de complicidad y conexión. Y es que Alejandro le ha confesado en más de una ocasión que tiene claros sus sentimientos hacia ella y que sigue estando enamorado.