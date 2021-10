Un esperado momento que se ha producido durante ‘La noche de los secretos’ y ante la insistencia del presentador Jordi González.

Desde que se reencontraran en ‘Secret Story’, la conexión entre Sofía Cristo y Fiama Rodríguez ha sido más que evidente. Ambas han reconocido haber tenido un tonteo previo al reality y en el interior de la casa de los secretos también mostraron una conexión especial, para algunos saltaban chispas entre ellas. Finalmente han protagonizado un primer beso ante las cámaras de Telecinco.

Un esperado momento que se producía durante ‘La noche de los secretos’ y ante la insistencia de un Jordi González quien les pedía que se besaran. Finalmente, ante los ruegos de los distintos colaboradores, ambas han accedido. Sofía y Fiama se han fundido en este primer beso en la boca. Momento en el que la canaria se ha mostrado algo ruborizada, no así la DJ quien ha llevado la voz cantante.

La hija de Bárbara Rey, más desenvuelta, y continuando con la broma ha reconocido que como ahora ambas están fuera del reality pueden continuar fraguando su buena amistad. «Podemos ir a cenar, podemos salir a bailar… Podemos hacer cosas». Este primer beso se produce tras un reciente tonteo delante de las cámaras. El pasado jueves no dudaban en lanzarse distintos piropos, muchas indirectas y alguna que otra proposición. Habrá que esperar para ver si la cosa continúa viento en popa entre Fiama y Sofía Cristo.

Fiama revela su secreto

La canaria se convirtió en la última expulsada de ‘Secret Story’ tras batirse en duelo con Cristina Porta. Este domingo se ha dado a conocer su gran secreto. Fiama ha reconocido ser fetichista y guardar prendas íntimas que pertenecieron a algunos de sus amantes. «Me apetecía coleccionar los calzoncillos de las personas con las que estaba. Los tengo guardados», ha contado ante la sorpresa de los distintos colaboradora.

Todo comenzó durante una etapa sentimental muy movida cuando tenía tan solo 18 años. Fiama ha contado, además, que los tiene guardados en la casa de su madre. Ha añadido que adquiría estas prendas a escondidas sin pedírselas a sus amantes a quienes ocultaba este particular secreto. “Yo me hacía la loca y me ponía a buscarlos, pero los escondía”. Ha explicado que los lava primero antes de conservarlos y por el momento tendrá entre 10 y 12.

Una confesión que ha hecho que Patricia Steisy, también presente en el plató de Mediaset, reconociera que recientemente ha comenzado a vender bragas usadas por internet. «Nos juntamos las dos y montamos un mercadillo», ha bromeado. La joven lo hace a través de una página especializada donde cuelga un vídeo luciendo esta prenda íntima. Por el momento ha vendido un artículo por un precio de 400 euros. Ante la sorpresa de los distintos colaboradores que le han preguntado sobre cómo pensó en adentrarse en esta actividad, la granadina ha respondido tajante: «Voy en busca del dinero».