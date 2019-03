El conmovedor relato de Silvia Tortosa sobre su lucha contra el cáncer

Hace tan solo dos meses, los médicos le diagnosticaron a Silvia Tortosa un cáncer de mama después de que ella misma se descubriera el tumor. Un “duro golpe” para la actriz que se ha valido de la fuerza y de la entereza para afrontar este complicado capítulo de su vida.

Leer más: Silvia Tortosa confiesa que sufre cáncer de mama y pidió auxilio a María Teresa Campos

El mensaje de Silvia

La intérprete, de 72 años, se sentaba por primera vez en un plató de televisión después de haber sido intervenida quirúrgicamente por su cáncer. “Tengo que mandar un mensaje a muchas miles de mujeres que se encuentran en una circunstancia parecida. Hay que darles ciertas inyecciones de ánimo”, aseguraba.

Así descubrió su cáncer

Reconocía que gracias a una autoexploración mamaria había descubierto el cáncer. “Me descubrí el tumor yo misma. Es una cosa que todas las mujeres deberíamos hacer igual que hacemos las revisiones todos los años”.

Su primera reacción: contactar con María Teresa Campos

Nada más enterarse de su afección se puso en contacto con María Teresa Campos. “Le mandé un WhatsApp cuando no tenía muy claro por dónde iba lo mío. Luego te hacen pruebas y más pruebas, y no sabes lo que pasa. Simplemente para que me comentara qué le parecían los médicos que le habían atendido a ella y a su familia”.

Su mayor “bofetada” en este tiempo

“No pude llorar cuando me descubrí el tumor”, ha confesado visiblemente emocionada.

El mejor apoyo

También ha señalado que ha llorado muchísimo, pero por la gran cantidad de mensajes de ánimo que ha recibido, tanto de gente cercana como de personas desconocidas. “Esa avalancha tremenda deseándome bendiciones y tanto cariño por parte de tanta gente, eso sí que me ha hecho llorar”.

Lo de peor de su enfermedad

Ha reconocido que se trata de una afección muy “traicionera” ya que a pesar de tener cáncer se encuentra bien. “Lo peor de esta enfermedad es que no te sientes mal“.