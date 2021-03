“Estoy especialmente sensible por el revuelo y con cosas de mi vida personal, me he emocionado de ver a Rocío”, ha afirmado la mujer de José Ortega Cano.

Rocío Carrasco vuelve a estar más que nunca de actualidad gracias al documental en el que cuenta su verdad. Ana María Aldón ha reconocido estar especialmente sensible por el revuelo ocasionado: «Me he emocionado de ver a Rocío», confesaba. La mujer de José Ortega Cano prefiere ser cauta y no pronunciarse demasiado antes de visionar esta esperada versión de los hechos. «Voy a ser prudente y voy a ver lo que dice y cómo lo dice. Luego opinaré», afirmaba durante su intervención en ‘Viva la vida’. Asimismo daba algunas pinceladas sobre el distanciamiento entre la hija de Rocío Jurado y su marido. «Que yo sepa no ha habido un motivo de distanciamiento», indicaba. La colaboradora conoció a Rocío Carrasco en 2012 durante la boda de una sobrina del diestro. Nunca más han vuelto a verse las caras. La impresión de la andaluza entonces fue la siguiente: «A mí me producía mucha ternura de ver a esa niña que había perdido a su madre». Aquella celebración familiar fue también el último día en el que el torero mantuvo un encuentro con la mujer de Fidel Albiac. El docu-reality ha removido sentimientos en el seno de la familia, ahora más que nunca en el punto de mira: “Estoy especialmente sensible por el revuelo y con cosas de mi vida personal, me he emocionado de ver a Rocío”, señalaba Ana María Aldón. Sabe bien que Ortega Cano será, sin quererlo, uno de los protagonistas. Por el momento, su mujer está a la espera de ver cómo se expresa sobre el viudo de Rocío Jurado. Jorge Javier Vázquez adelantaba que Rocío Carrasco contaba algo sorprendente que él jamás había escuchado sobre el torero en dos décadas de trayectoria profesional. La verdad de Rocío Este domingo Telecinco estrena ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, un docu-reality en el que Rocío Carrasco desgranará su historia tras veinte años guardando de silencio. Un esperado testimonio que marcará un punto de inflexión en su vida y en el que tocará todos los temas candentes. «Es algo que me debo a mí misma como mujer, como madre y como persona, creo que es algo que se lo debo a los míos», aseguraba la principal protagonista en los avances previos que se han emitido. Esta inesperada decisión de la hija de Rocío Jurado ha generado un auténtico tsunami de reacciones en los platós de Mediaset. Desde su exmarido, Antonio David Flores, quien ya ha anunciado que está pensando en tomar acciones legales, pasando por su gran amiga Terelu Campos, que ha celebrado que haya optado por contar su versión de los hechos: “Siento alegría porque era algo que muchas de las personas que la queremos creíamos que el silencio había sido suficiente durante un tiempo pero, pasado ese tiempo estaba siendo perjudicial”. La primera mentira de Rocío Carrasco en su documental

1 de 8 Ana María Aldón se ha pronunciado sobre el distanciamiento entre Rocío Carrasco y Ortega Cano 2 de 8 "Que yo sepa no ha habido un motivo" 3 de 8 Por el momento intenta ser cauta sobre el documental 4 de 8 "Voy a ser prudente y voy a ver lo que dice y cómo lo dice. Luego opinaré" 5 de 8 "Rocío Carrasco era una persona maravillosa y muy generosa" 6 de 8 La colaboradora tan solo ha coincidido con ella en una ocasión 7 de 8 Se conocieron durante una boda familiar celebrada en 2012 8 de 8 Desde entonces Ortega Cano no ve a Rocío Carrasco