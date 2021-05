La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido uno de los días más increíbles desde que está en ‘Supervivientes’ al recibir la visita sorpresa de su novio, Iván, en Honduras.

Lola lleva días en playa Destierro, donde fue trasladada tras ser expulsada de ‘Supervivientes’. Allí estuvo conviviendo durante unos días con Antonio Canales y ahora está con Palito Dominguín. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha recibido este martes la visita de su pareja, una sorpresa que no se esperaba. Se trata de la primera visita familiar de ‘Supervivientes 2021’ y ha sido muy especial.

En una conexión que ha hecho Lola y Palito con Carlos Sobera, ambas han estado comentado cómo están viviendo estos días juntas. Han consolidado una amistad increíble y han hecho gala de ello en un vídeo que el programa ha preparado para mostrar cómo ha sido la semana de ambas.

Lola ha podido ver por fin a su chico. Justo cuando estaba leyendo una carta que le había escrito su chico, Iván se ha bajado de la barca que lo ha llevado hasta Playa Destierro y se ha ido corriendo hasta ella. Le ha tapado los ojos y en ese momento Lola ha dicho: «No me lo puedo creer, no me lo puedo creer». Acto seguido se ha abrazado a él y no ha parado de decirle: «No recordaba lo guapo que eras, qué guapo estás».

Lola se ha reencontrado por fin con su novio

No ha parado de llorar: «Qué guapos estás», decía en todo momento

Iván pasará la noche junto a su chica

«Soñe que me llevaban en una barca y que me cogían por detrás», decía hace unos días la concursante. Su novio, Iván, ya se encuentra en Honduras, desde donde contaba cómo está viviendo el concurso de su chica: «Estamos su familia y yo muy orgullosos del concurso que está haciendo. Más de uno debería coger apuntes de lo que es ser un buen superviviente«, contaba.

«¿Tenéis pensado hacer el amor?», quería saber Jorge Javier Vázquez. «Lo que tenga que ser será. No tengo pensado nada. No pienso soltarla el tiempo que esté con ella. Llevo siete meses con ella y no deja de sorprenderme. No son siete meses normales, sé lo que ha pasado ella, lo que he pasado yo. La valoro y sé todo lo que ha pasado», respondía él muy feliz por la oportunidad que le ha dado el programa. Lleva días diciendo lo mucho que echa de menos a su novio