Este lunes, Gloria Camila ha debutado como colaboradora de ‘Ya son las ocho’, el nuevo programa de Sonsoles Ónega en las tardes de Telecinco. La hija de de José Ortega Cano se ha estrenado como tertuliana en el espacio con el que la cadena sustituye el huevo dejado por la tira diaria de ‘Secret Story’, que no ha logrado los resultados esperados. En su nuevo reto profesional, la joven tendrá como compañera de trabajo a su tía, Rosa Benito.

En su debut como colaboradora, Gloria Camila ha protagonizado un emotivo reencuentro con la exmujer de Amador Mohedano, a la que cariñosamente ha llamado «la tita». Esta no ha dado en fundirse en un cariñoso abrazo con la joven, que la ha recibido de manera muy efusiva. Su cara a cara ha supuesto el reencuentro de dos importantes miembros de la familia de Rocío Jurado frente a las cámaras.

Ninguna de las dos se ha extendido demasiado. Pocas palabras han bastado para que las dos mujeres dejaran constancia en riguroso directo de que la relación entre ambas es cordial y afectiva. Qué mejor manera de demostrar el cariño que se profesan que con un abrazo. Eso sí, se han abstenido de contar detalles. No han detallado cuánto tiempo llevan sin verse, si suelen coincidir a menudo o no, si se llaman por teléfono de vez en cuando… O si, por ejemplo, han intercambiado opiniones sobre el polémico documental de Rocío Carrasco, que ha llevado a Gloria Camila a enfrentarse en los tribunales a su hermana. Seguramente, a medida que avance el espacio de Mediaset se irá desvelando cómo es la verdadera relación que las une.

Es cuestión de tiempo que Rosa y su sobrina dejen ver a la audiencia hasta qué punto es fuerte o no su unión. Mientras llega ese momento, la joven ha confesado que ha aceptado este nuevo reto con «muchos nervios», pero con muchas ganas. Lleva años trabajando en televisión, pero siempre da cierto vértigo empezar un proyecto diferente.

La primera vez que vimos a Gloria Camila en la pequeña pantalla fue en el año 2009. Era apenas una adolescente cuando apareció en el plató de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa» acompañada de su tío, Amador Mohedano. En todo estos años se ha convertido en estrella de un reality al participar en ‘Supervivientes’. También se ha sentado en platós de televisión para hablar de su vida personal. También probó suerte como emisaria de Carlos Soberaen ‘Volverte a ver’ y también ha sido comentarista de realities. Su último oficio tenía más que ver con el arte dramático: se convirtió en actriz con un papel fijo en la serie ‘Dos Vidas’ de TVE, donde se ha sentido como pez en el agua.

«Creo que no podré expresar todo lo que siento en una foto, pero es el resumen del resumen. Y sobre todo agradezco haber quitado prejuicios, esos prejuicios que siempre he odiado, llegar y que te acepten como uno más, que no te juzguen ni te miren raro, que no seas una intrusa. Eso es con lo que más me quedo», decía tras su estreno. «Gracias compis, gracias familia, y gracias Cloe. Gracias por hacérmelo fácil y por ser tan cariñosa, sensible, enamoradiza y tan enfadica como yo. Gracias y gracias porque me has recordado las cosas tan y no tan buenas que tiene la vida, y que hay que exprimirla cada día sin importar el que dirán, ni quienes lo dirán. Vivir, y dejar vivir».

Ahora regresa a la televisión en calidad de colaboradora de Sonsoles Ónega en su nueva aventura vespertina. Un programa en el que no estará sola. Además de su tía, compartirá plató con otros rostros habituales no solo de ‘Ya es mediodía’. Entre ellos, la reportera Marta Riesco -quien ha saltado a la fama tras rumorearse su posible relación con Antonio David Flores. También trabajará mano a mano con Alexia Rivas, Marta López, Jorge Pérez o Miguel Ángel Nicolás.

Con el fichaje de Gloria Camila por el programa de Unicorn Content se hace más evidente la guerra entre productoras dentro de Mediaset. El documental de Rocío Carrasco, que en dentro de poco emitirá su segunda temporada, ha supuesto un punto de inflexión entre las productoras más destacadas de la empresa audiovisual. Para dar respuesta al testimonio de la hija de Rocío Jurado y a la productora que la ha contratado, La Fábrica de la Tele, la competidora ha decidido fichar a aquellas personas que no están en sintonía con sus declaraciones, como es el caso de su hermana… O Rosa Benito, colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y ahora también de ‘Ya son las ocho’.

De momento, Olga Moreno ha declinado participar en algunos de los programas de la cadena. Tras su separación de Antonio David prefiere centrarse en sacar adelante la tienda de moda que tiene en el centro de Málaga, donde se ha refugiado tras la tormenta mediática que ha desatado la noticia de su ruptura.