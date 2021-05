Lola y su novio, Iván, ha pasado la noche juntos en ‘Supervivientes’ tras la visita del segundo a Honduras y así de bien se lo ha pasado la pareja.

Lola ha vivido una de las noches más especiales de su vida después de que su novio, Iván, la visitara en Honduras. Y es que han podido pasar una noche juntos. La pareja no podía estar más agradecida por la oportunidad que le había dado la dirección del programa. Pues bien, la noche ha sido increíble y ella misma lo ha explicado en una conexión que ha hecho con Jorge Javier Vázquez. «Vaya… menudo polvazo», le ha dicho el presentador de televisión a la joven, que ha contestado colorada: «Qué vergüenza. Nos pilló con ganas, hicimos el amor. Fue súper bonito», ha declarado la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’.

Después del subidón que provocó el reencuentro entre Lola y su novio, la pareja volvió a su palafito en compañía de Palito Dominguín. Una vez allí, la pareja encontró un momento para disfrutar de un baño en el agua. Allí dieron rienda suelta a su amor y no pararon de besarse y de mantener una conversación animada.

Después prepararon el palafito para disfrutar de su noche. A escasos centímetros se encontraba Palito, que consiguió irse dormirse antes de que Lola y su novio dieran rienda suelta a su amor. Tras ver las imágenes, la concursante ha confesado que tiene un problema hormonal que le impide quedarse embarazada, ya que Jorge Javier le ha hecho saber que otros años ha habido sorpresas. Lola, feliz, parecía no estar preocupada.

Lola ha explicado lo feliz que ha sido tras el reencuentro con su chico

Así fue el reencuentro el pasado martes

En una conexión que ha hecho Lola y Palito con Carlos Sobera, ambas han estado comentado cómo están viviendo estos días juntas. Han consolidado una amistad increíble y han hecho gala de ello en un vídeo que el programa ha preparado para mostrar cómo ha sido la semana de ambas.

Lola ha podido ver por fin a su chico. Justo cuando estaba leyendo una carta que le había escrito su chico, Iván se ha bajado de la barca que lo ha llevado hasta Playa Destierro y se ha ido corriendo hasta ella. Le ha tapado los ojos y en ese momento Lola ha dicho: «No me lo puedo creer, no me lo puedo creer». Acto seguido se ha abrazado a él y no ha parado de decirle: «No recordaba lo guapo que eras, qué guapo estás».

Lola llevaba tiempo pensando en este reencuentro

«Soñé que me llevaban en una barca y que me cogían por detrás», decía hace unos días la concursante. Su novio, Iván, ya se encuentra en Honduras, desde donde contaba cómo está viviendo el concurso de su chica: «Estamos su familia y yo muy orgullosos del concurso que está haciendo. Más de uno debería coger apuntes de lo que es ser un buen superviviente«, contaba.