Emocionada y agradecida, Cynthia Martínez no ha podido evitar emocionarse al escuchar a todos sus compañeros dedicarle bonitas palabras de despedida. La joven se convertía en la última expulsada de ‘Secret Story’ y ha sido este domingo cuando ha revelado su sorprendente secreto con los que ha dejado a todos boquiabiertos.

«Tuve una relación con un jugador del Real Madrid», ha confesado Cynthia Martínez para sorpresa de todos los presentes en el plató del debate presentado por Jordi González. La joven sacaba pecho y se mostraba orgullosa por haber mantenido a salvo su secreto durante las nueve semanas que ha estado dentro de la casa del reality.

A pesar de que no ha querido entrar en detalles y tampoco ha dado el nombre del jugador de fútbol en cuestión, ha negado que fuera Cristiano Ronaldo. Además, ha insistido que fue una relación que duró tres meses y que tuvo lugar hace diez años. La modelo ha dejado claro que no es una persona oportunista e insiste en que si hubiera buscado la fama se habría sentado en un plató hace años para hablar de su vida personal y de todas las relaciones que ha mantenido.

«Nunca me ha gustado hablar de mi vida privada. Con Canales al final fue un cúmulo de cosas y fui a defenderme de eso», asegura. Por otro lado, Cynthia Martínez también ha prometido que no tiene la intención del dar el nombre del deportista en otro programa de televisión y ha dejado caer que su nombre empieza por «A».

Cynthia Martínez también ha tenido tiempo para echar la vista atrás y hacer una profunda reflexión sobre lo que ha significado para ella su paso por el concurso presentado por Jorge Javier Vázquez. En concreto, la joven se siente orgullosa de que el público haya podido conocerla en profundidad, aunque insiste en que en muchas ocasiones se ha tenido que reprimir dentro de la casa más famosa de la televisión. La modelo también ha dejado claro que sale satisfecha de no haber estado a la sombra de otro concursante, aunque en un principio le costó encontrar su lugar.

«Entré con mucha paz y me ha costado mucho porque tengo poco filtro. Veo que la gente ha valorado como me he comportado en la casa. He sacado las garras, pero mi manera de hacer un concurso no es hacer daño. Yo he ido a pasármelo bien, a disfrutar y a vivir la experiencia«, comentaba.

El castigo que ha pedido Cristina Porta para Miguel Frigenti

La tensión dentro de ‘La casa de los secretos’ se ha disparado y más aún después de que el pasado jueves Miguel Frigenti asegurara que la hermana de Cristina Porta le había declarado la guerra, a pesar de su amistad. Tras esto, y después de que la periodista tuviera un gran sofocón, el colaborador de ‘Sálvame’ hablaba con su compañera y le explicaba que su mejor amiga se había puesto de su parte y la había dejado de lado.

Completamente fuera de sí, Cristina Porta entraba al cubo del programa para pedirle a la organización que expulsara a Miguel Frigenti por haberle contado información del exterior y amenazaba con abandonar el programa si no se cumplía con su voluntad. «Importantísimo, se me acaba de dar una información del exterior. Me ha dicho Miguel que mi mejor amiga contradice a mi hermana y yo pienso que igual están enfadadas. Algo tendréis que hacer, digo yo, ¿o está permitido volverme loca? Si no se toman medidas me voy, aunque tenga que pagar una indemnización», decía la periodista.

Por su parte, el colaborador de ‘Sálvame’ aseguraba que tan solo había compartido esos datos con ella para tranquilizarla y se mostraba preocupado por si esto le iba a suponer su sanción. «Lo hice por dejarla tranquila, para hacerle saber que no pasa nada fuera y que se había hablado. Lo he hecho con la mejor intención y le han dado toda la vuelta, no pienso caer en esta trampa«, aseveraba el concursante.