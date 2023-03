Sebastián Yatra ha sido el último invitado a 'La Resistencia'. El cantante grabó el programa el pasado martes, pero no se ha emitido hasta este pasado lunes, festivo en Madrid. Ha presentado su nueva canción, 'Una noche sin pensar'. El colombiano no se libró de las míticas preguntas que hace David Broncano, como cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

"Relaciones sexuales en el último mes", le espeta David a Sebastián Yatra. "Yo perdí la cuenta", dice el cantante ante la sorpresa del presentador y del público. "¿A qué altura del mes perdiste la cuenta?", le pregunta entre risas Broncano. "No, no... no sé... más de... ¿En el último mes? Pues por ahí que veintitantas...", termina respondiendo el cantante.

Sebastián Yatra responde a la pregunta más íntima en 'La Resistencia'

Te regalo un ábaco para llevar la cuenta, rey. Eso o ir apuntando en un post it de la nevera. @SebastianYatra pic.twitter.com/yVHiGzONHR — La Resistencia por M+ ( @LaResistencia) March 20, 2023

Esta pregunta la ha contestado justo cuando llevan semanas sonando rumores sobre una supuesta relación con Aitana. Ninguno de los dos se ha atrevido a confirmar o desmentir la noticia, pero lo cierto es que en el último mes han pasado mucho tiempo juntos. Se dejaron ver en Estados Unidos, cuando acudieron a la boda de Lele Pons y Guaynaa, que se celebró a principios del mes de marzo en Miami. Se convirtió en una boda de lo más viral y a esta celebración acudieron numerosos rostros conocidos de la música. Entre ellos estaba Aitana y Sebastián Yatra, que parece que están viviendo una de las etapas más increíbles de sus vidas.

Sin embargo, este momento no fue el único que tenemos que señalar de su visita a 'La Resistencia'. Sebastián Yatra no dudó en cantar la canción que estaba promocionando. Después de hacerlo, el cantante se caía al suelo al no poder rematar un balón que le había lanzado David Broncano. "¿Sabes qué pasó? La anticipé mucho, me había imaginado el momento glorioso", dice mientras se levanta del suelo.

𝗨𝗻𝗮 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗮𝗿 🎤 @SebastianYatra con sorpresa final pic.twitter.com/9FG7kUj5G3 — La Resistencia por M+ ( @LaResistencia) March 20, 2023

Pero David Broncano no fue el único que tuvo la voz cantante durante el programa. Y es que Sebastián quiso hacer una propuesta, ofreciéndole un papel en uno de sus videoclips. "¿Saldrías en un videoclip mío?". El presentador de televisión no dudó en mostrar su sorpresa y le contestó que sí, que sin dudarlo. Fue tal su felicidad que David empezó a bailar, momento en el que se le unió el cantante colombiano.