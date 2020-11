La pareja de presentadores serán los encargados de despedir el año 2020 y dar la bienvenida al Año Nuevo desde Gran Canaria

Este 2020 ha sido muy especial para todos los españoles, por eso todos tienen ya la vista puesta en la despedida de este año muy complicado para todos. Poco a poco se van descubriendo quiénes serán los encargados de despedir el año en las diferentes televisiones de nuestro país. Si primero se nos confirmó que Ana Obregón lo haría en La 1, ahora se descubre quiénes llevarán a cabo despedir el año en Telecinco. Sandra Barneda y Christian Gálvez serán los encargados de dar las Campanadas en Mediaset.

Será la primera vez que ambos presentadores se pongan al frente de las Campanadas. Un gran reto, ya que además lo hacen en un año que quedará grabado en la memoria de todos. La localización será desde Gran Canaria, desde donde darán la bienvenida al 2021, que llegará más cargado que nunca de esperanza y buenos deseos compartidos a lo largo y ancho del planeta.

La pareja de presentadores despedirán el año desde Gran Canaria

Tal y como aseguran desde Mediaset, «se llevarán a cabo dos retransmisiones distintas para toda España en simulcast en todos los canales del grupo, excepto Boing, que tendrán lugar en la medianoche en horario peninsular y posteriormente en horario insular». Esta producción se llevará a cabo en colaboración con Fénix Media Audiovisual, la última productora de contenidos integrada este año en Mediterráneo Mediaset España Group.

Sandra Barneda ha querido compartir la noticia a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores. A través de un Story ha escrito lo siguiente: «¡Qué ganas de anunciarlo! Tantos años juntos en la pared de Mediaset y este año, juntos para dar la bienvenida al 2021″, escribía la presentadora junto a una imagen del «pasillo de los famosos» en las instalaciones de Mediaset. Por su parte, el que fuera presentador de ‘Pasapalabra’ de momento no se ha pronunciado al respecto.

A nivel profesional, este año ha sido uno de los grandes años para Sandra Barneda, quien dirigió ‘La isla de las tentaciones’ desde República Dominicana con gran éxito. Además, por si fuera poco, también quedó como finalista del Premio Planeta con su libro ‘Un océano para llegar a ti’. Ahora, culmina este año 2020 desde Gran Canaria despidiendo el 2020.

Ana Obregón dará las Campanadas en La 1

La sorpresa de este año llegó de la mano de Ana Obregón, que este año perdió a su hijo, Álex Lequio, junto a Anne Igartiburu. “Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, Televisión Española, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor”, confirmó Ana Obregón a RTVE.

«Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mi , de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor. Mi Áless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti “MI TODO”. Este año las campanadas resonarán en la eternidad #alessforever», sentenció la actriz en una publicación en Instagram donde quiso confirmar la noticia con la que vuelve a la escena pública tras el dolor de la pérdida de su madre.

Cristina Pedroche regresará a Antena 3

La presentadora, que lleva varios años al frente de las Campanadas en Antena 3, ha tenido muchas dudas de si participar o no en este proyecto tan ilusionante. El hecho de que España esté viviendo una delicada situación debido a la pandemia provocada al coronavirus, ha hecho que Cristina Pedroche piense claramente si debe hacerlo o no. Tras varios días de estudiar la situación, la presentadora confirmó que dará las Campanadas. De momento, se desconoce quién será su pareja para despedir este año tan difícil para todos.

Cristina Pedroche quiso confirmar ella misma que finalmente sí que dará las Campanadas desde la Puerta del Sol. La colaboradora de ‘Zapeando’ quiere ayudar a los ciudadanos en este año tan complicado a evadirse de los problemas a los que todos, en mayor o menor medida, nos estamos enfrentando debido a la pandemia. Si todos los años tiene las expectativas son muy altas y el reto se va complicando, este 2020 será todavía más. Pedroche se enfrentará a sus Campanadas más complicadas.