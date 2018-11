Samantha Vallejo-Nágera, recién operada, responde a la polémica con las hamburguesas McDonald’s

Samantha Vallejo-Nágera e Irene Rosales se adelantan a la Navidad de la manera más dulce posible. Hoy se han presentado juntas como madrinas de Nutella y la conocida jurado de MasterChef ha reaparecido con una cojera que ha llamado la atención de los allí presentes.

Samanta Vallejo-Nágera, operada de la rodilla

Todo se debía a su reciente operación de su rodilla derecha, ¡nada menos que el pasado martes!, de la que se recupera sin problemas: “Me rompí el menisco hace dos años jugando al pádel y lo había ido dejando hasta que mi médico me ha convencido para operarme. Estas operaciones ya no son como antes, lo hacen con una pequeña incisión y camaritas… Pero estoy perfecta y no me duele nada. ¡Cojeo para que me digáis algo!“.

Lista para subirse a los tacones

La intención de Samantha es estar estupenda para el próximo 15 de enero, cuando empiecen a grabar la séptima temporada del concurso culinario: “¡Tengo que llevar tacones!”, dice la repostera más conocida de nuestro país.

Samantha habla de la marcha de Eva González

Eva es igual de marchosa que yo y nos reíamos mucho en el camerino, hacíamos zumba, nos poníamos música… Ahora estaremos Pepe, Jordi y yo, pero muy bien”. La chef admite que verá a su ya excompañera en su nuevo programa, ‘La Voz’, en Antena 3. Sobre la marcha de Eva González asegura que “la voy a echar mucho de menos.y nos reíamos mucho en el camerino, hacíamos zumba, nos poníamos música… Ahora estaremos Pepe, Jordi y yo, pero muy bien”. La chef admite que verá a su ya excompañera en su nuevo programa, ‘La Voz’, en Antena 3.

Así está planificando las Navidades en familia

Para Samantha Vallejo-Nágera, las Navidades se presentan muy familiares, como siempre. “Como madre de cuatro hijos siempre me gusta decorar la casa y y hacer planes juntos, cocinar galletas y roscones y esas cosas”. Dice que sus hijos son muy libres y que no les incita a cocinar. “De hecho, mi hija mayor ya pasa de mí” cuenta, con humor.

No esquiva la polémica con McDonald’s

La jurado televisiva se ha visto afectada estos últimos días por una polémica relacionada con el spot televisivo de McDonald’s junto a una nutricionista por, supuestamente, incitar a los niños a comer poco saludable. “Tengo la conciencia muy tranquila, porque no hago nada malo y llevo una vida muy sana. ¿Qué padre no lleva a sus hijos a comer hamburguesas alguna vez? A mis hijos les encanta. Otra cosa es que coman eso todos los días. Me encantaría preguntarles a los que me critican cuántas horas dejan a sus hijos jugar con las tablets, si los sacan al campo, si han visto una vaca alguna vez…”

Como todos, ella también se da sus caprichitos

Samantha apuesta por el equilibrio en todo. Ella cocina y come muy saludable durante la semana, pero llega el fin de semana y se da sus caprichitos. El dulce le apasiona, aunque como todo, con medida.

