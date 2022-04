La fecha de estreno de ‘Supervivientes 2022‘ era un secreto a voces. Pero parece que alguien en Telecinco se ha atrevido a confirmarlo. ¿Ha sido un error o se ha hecho de forma intencionada? Lo único claro es que todo ocurrió el pasado martes 12 de abril durante la emisión de ‘Sálvame Limón‘. El programa estaba emitiendo un vídeo sobre los colaboradores del espacio que concursarán en el programa, y fue entonces cuando se produjo el error.

Fue la presentadora Adela González quien cogió la palabra, y empezó a decir que «la cuenta atrás para el estreno de ‘Supervivientes 2022’ ha comenzado… ¡Está a la vuelta de la esquina!«. La periodista, no contenta con esto, siguió diciendo que «el próximo jueves 21 de abril veremos a los nuevos supervivientes saltando del helicóptero«. Así que, sin esperarlo, se desveló la fecha de estreno del reality de supervivencia más conocido del país.

Pero parece que este comentario de Adela González, que de seguro formaba parte del guion que leen los presentadores, ha sido un desliz del programa. Se llega a esta conclusión teniendo en cuenta que Telecinco ha seguido emitiendo, posteriormente al comentario de la presentadora, las mismas promociones en las que se anunciaba el concurso para «próximamente».

Esta fecha de estreno supone un nuevo cambio en la parrilla de Telecinco para otro espacio que se estrena este mismo jueves. Se trata de la ficción ‘Servidor del pueblo‘, una comedia protagonizada por Volodímir Zelenski, actual presidente de Ucrania. Este proyecto le catapultó a la fama, convirtiéndole en el candidato ideal para el pueblo ucraniano. Con la llegada de ‘Supervivientes’, la ficción ucraniana deberá encontrar un nuevo hueco en la programación de Mediaset.

Antena 3, ¿a por el estreno de ‘Supervivientes’?

Pero los rumores y los cálculos apuntan a que ‘Supervivientes’ no tendrá un regreso fácil. Una vez confirmada la fecha de estreno del reality, Antena 3 ha sacado una promoción de ‘Pasapalabra‘ en la que se afirma que se ha grabado un especial con los dos únicos concursantes que se han llevado un bote en esta etapa para celebrar los 500 programas. Si los cálculos no fallas, debido a que este viernes no habrá emisión del concurso por el Viernes Santo, este especial debería emitirse el jueves 21 de abril. Por ello, Antena 3 podría sacar la baza de este programa contra el estreno de ‘Supervivientes’, hiriéndolo en su estreno.

