Han pasado casi 14 meses desde que ‘Sálvame’ fulminara a Antonio David Flores como colaborador. Prescindió de sus servicios y en pleno directo la audiencia y él supieron de su despido, sin embargo, desde aquel momento han pasado muchas cosas. El malagueño denunció a la productora, La Fábrica de la tele’ por despido nulo y por haber vulnerado su derecho al honor al someterlo a un juicio paralelo, por lo que les condenaron a pagar a Antonio David 82.000 euros. Esto fue en el mes de septiembre y ahora vuelve a haber novedades. Este martes 3 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado y ratifican el despido como nulo, la vulneración de Derechos Fundamentales y cuantifican los daños morales en 120.000 euros.

A pesar de que en su momento se habían fijado en 50.000 euros, meses después la antesala del Tribunal Supremo ha cuantificado los daños en 70.000 euros más. A esta cantidad hay que sumar 32.360 euros de indemnización por su despido, por lo que el que fuera tertuliano recibirá un total de 152.362 euros por la ruptura contractual entre ‘Sálvame’ y él aquel 22 de marzo de 2021. Así lo sostiene el periodista Jesús Manuel Ruiz en Es diario’, donde han adelantado la información y donde explican los posibles escenarios a los que se enfrenta La Fábrica de la tele: o bien acatan la sentencia y pagan a su extrabajador o bien presentan un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En el caso de que acepten lo dicho por un juez, debería de pagarle la cantidad expuesta anteriormente, pero si prefieren volver a intentarlo tienen 5 días para anunciar que recurrirán.

Aunque Antonio David salió victorioso de la sentencia por despido el pasado mes de septiembre, él prefirió recurrir y ahora ha salido ganando. Presentó un recurso de suplicación al que se sumó el Ministerio Fiscal, siendo este martes día 3 de mayo cuando él y sus abogados han conocido la noticia. Pero, ¿cómo fue su despido? Nos remontamos a la tarde del sábado 22 de marzo, fecha en la que Carlota Corredera confirmó que Mediaset cesaba a Antonio David como trabajador. Tal y como vaticinó Jorge Javier Vázquez, debía estar preparado para la guerra, pues Rocío iba a por todas, un presagio que se terminó cumpliendo con la emisión de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.

Antonio David no ha mostrado todas las cartas que guarda bajo la manga, pero las reuniones con sus abogados son constantes, lo que hace sospechar que interpondrá más demandas. La primera temporada de la docuserie sacudió a su familia, un hecho que él jamás ha escondido y sobre el que se ha confesado ante las cámaras. «El primer día del documental fue muy duro. Muy duro porque me pareció todo muy injusto. Para mi fue sinceramente un golpe bajo, un golpe sucio que yo sabía que lo que iba a provocar y me hizo mucho daño. Aún no estoy recuperado siquiera y espero que el tiempo cure mis heridas (…) Que sepan que hay una responsabilidad que está en los juzgados no en la tele, y a cada uno los voy a llevar al juzgado. Esto es el primer golpe, a partir de aquí van a venir muchas más. No les voy a perdonar a ninguno lo que me han hecho, y cada una de esas personas van a ir al juzgado», advirtió.

