La última gala de ‘La isla de las tentaciones’ nos ha regalado un momentazo: el regreso de Rubén al ‘reality’. El soltero que hizo tambalear la relación entre Fani Carbajo y Christopher se ha incorporado al concurso ha vuelto con fuerza. Y dispuesto a conquistar a una de las mujeres que han decidido poner a prueba sus relaciones de pareja: Lola, Lara, Claudia, Lucía o Marina.

Antes del retorno de Rubén, las chicas aceptaron el trato que les ofreció Sandra Barneda: podrían expulsar a uno de los solteros para que entrase uno nuevo. Entonces no imaginaban que con el ‘canje’ estaban abriendo las puertas de Villa Montaña al que fue soltero de oro de la primera edición del programa.

«Ninguna de nosotras hemos conectado con esa persona. Es difícil porque también se coge cariño pero también aquí estamos para lo que estamos y queremos a alguien que nos pueda suponer algo. Y a las que estamos aquí que todavía no nos ha pasado nada, ponernos un poquito más a prueba«, explicaba Lucía sobre la decisión unánime de dejar fuera a David. Este aceptaba su marcha con resignación. «Al final han venido a poner a prueba su relación y si por el motivo que sea no han sentido atracción conmigo lo veo lógico. Somos los quince un equipo increíble», decía.

La llegada de Rubén dejaba a las chicas con la boca abierta. «Soy Rubén. Algunas me conoceréis porque participé en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Aquí tuve una historia con Fani que al final no funcionó. Vengo con muchas ganas porque después he intentado encontrar el amor y no lo he encontrado«, explicaba en su presentación. «Tengo ganas de enamorarme, volver a recuperar esa ilusión. Vamos a ver si puedo salir con alguien de la mano».