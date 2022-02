Rosa López ya fue elegida como representante de España una vez, siendo la encargada de cantar por nuestro país en el Festival de Eurovisión 2002. En la canción ya cantaba el estribillo en inglés y se defendía bien, pero ahora, veinte años después, la artista ha vuelto a ser elegida para representar a nuestro país, pero el inglés le ha jugado una mala pasada. Rosa López fue la encargada de dar la puntuación en el UMK 2022 tras ser seleccionada como la portavoz del jurado español, del que ella forma parte junto a Miki Núñez, Lucía Pérez y el community manager de Ten.

Vídeo: Youtube

Los nervios han jugado un papel importante en la intervención de la cantante cuando se disponía a dar sus puntos y se trababa cada vez que intentaba hablar en inglés, intercalando alguna palabra en español y haciendo aspavientos con las manos al no encontrar la fórmula perfecta para hacerse entender. Sin embargo, esto hizo que se metiese al público en el bolsillo por su desparpajo y por decir sin reparos que su inglés no es muy bueno, aunque quizá esto no nos deje en buen lugar de cara al mundo, dado que, al ser la elegida por España para hablarle al planeta, quizá podría haberse seleccionado a alguien que sí se maneje con el idioma en cuestión.

Aun así, Rosa López recibió un fuerte aplauso cuando dejó claro que para ella la mejor lengua para comunicarse con el resto de los seres humanos es la música: “Para mí, la música es el mejor idioma para comunicarse entre todos los países”, sentenciaba en un momento en el que toda Europa confía en que esto pueda llegar a ser verdad. Vea el divertido momento de Rosa López cuando se disponía a dar los puntos en representación de España con la difícil tarea de tener que hacerlo en inglés y con Europa como testigo. ¡Dale al play!

Te interesará saber...