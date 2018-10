Rosa Benito habla por primera vez de la depresión que sufrió

1 ¿Fue difícil tomar la decisión de ingresar en un centro para superar esa depresión?

Rosa Benito terminó ingresando voluntariamente en un centro para superar una depresión. “Yo no paraba de llorar. Estaba todo el tiempo en posición fetal, solo quería dormir. No quiero ver la tele. Llamé mi psiquiatra, le dije que necesitaba que me ingresara. Ella me dijo que ya tenía preparada la habitación. Mi hermana me dijo que para adelante, mis hijos también. Ellos querían verme bien. Paso 48 horas muy mal, metida en una habitación. A día de hoy tengo que decir que sigo teniendo amigos de esos días que pasé allí”, comenta.