Pilar Rubio ha vuelto a su puesto de trabajo después de las vacaciones de verano y tras su nueva vida en París junto a su familia

Una semana después de que acudiera como invitada estrella en el primer programa de la nueva temporada de ‘El Hormiguero’, Pilar Rubio ha regresado a su puesto de trabajo como colaboradora en el programa presentado por Pablo Motos. Mucho se especulaba de si podía seguir al frente de sus retos y sus trucos de estilo debido a su marcha a París. Desde que conociéramos la noticia del fichaje de Sergio Ramos por el París Saint Germain, ha habido un revuelo sobre cómo sería la vida de la pareja de guapos de aquí en adelante. La presentadora siempre ha estado muy volcada en su trabajo en televisión en el programa de Antena 3 y aunque en un momento se llegó a publicar que tendría que abandonarlo, nada de todo eso.

Pilar Rubio vuelve con su sección de tendencias de moda

Este martes, el programa recibía al cantante Camilo que se encuentra de gira por nuestro país con un gran éxito y colgando el cartel de ‘sold out’. El artista colombiano se ha visto cara a cara con Pilar Rubio, que ha vuelto a su puesto de trabajo cargada de ilusión. «Tenía muchas gana de venir», ha dicho. A pesar de que la presentadora no seguirá con los retos semanales donde nos dejaba a todos boquiabiertos, sí que seguirá con su sección hablando de las tendencias de la temporada. Y así ha sido.

Con un look de lo más rompedor, Pilar ha sorprendido enfundada en una minifalda de lentejuelas y el pelo rizado. La mujer de Sergio Ramos ha querido revelarle tanto a Camilo como a Pablo Motos (y el resto de la audiencia) las tendencias que llegan este otoño. La combinación de los aires sesenteros y ochenteros estará en auge con dos prendas estrellas: la mini falda y los stilettos.

La decisión de la presentadora para seguir trabajando en el programa

Pilar Rubio no quiere desvincularse del programa y por este motivo ha decidido seguir con su sección de tendencias, de la que ya hemos podido ver la primera parte. A pesar de que también estaba muy encantada con sus atrevidos y extremos retos, el hecho de estar a caballo entre Madrid y París no le deja el tiempo suficiente para prepararse estos complicados retos en los que en más de una ocasión ha dejado a todos boquiabiertos.

Sus otros retos profesionales

Pilar Rubio también va a lanzar «Mi método”, un libro «para todas las mujeres» en el que da pautas para llevar una vida saludable. «Afortunadamente conozco a mucha gente y aprendo mucho de ellos. Para eso uso Instagram, para ayudar o inspirar a gente y decirles: ‘Esto me funciona a mí’. Me gusta compartirlo. No hay que estar comiendo lechuga y pollo empanado. Hay que comer bien. Y para los entrenamientos que hago hay que comer bastante… Todos queremos estar bien, tener un bioequilibrio», apuntaba. Otro de sus trabajos en televisión es su nuevo papel como juez de ‘El Desafío’, el nuevo concurso de Antena 3 en el que famosos como Raquel Sánchez Silva o María José Campanario se enfrentan a importantes retos.