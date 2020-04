Rocío Flores ha enviado un mensaje a su madre, Rocío Carrasco, desde las playas de Honduras. Una vez más, la hija de Antonio David Flores ha expresado en ‘Supervivientes 2020’ su deseo de tener un acercamiento con su madre, con la que no tiene relación «desde hace siete años».

La nieta de Rocío Jurado ha lamentado delante de las cámaras del ‘reality’ seguir sin noticias de su madre. Ya lleva nueve semanas de concurso a más de 8.000 kilómetros de España y esperaba saber algo de ella. Especialmente cuando, al igual que el resto de sus compañeros, fue informada del Estado de Alarma decretado en nuestro país a causa de la crisis sanitaria que nos tiene confinados en casa desde el pasado 14 de marzo. «Cuando no dieron la noticia del coronavirus yo fui la única que no tenía noticias de mi madre. Es una realidad», se lamentaba.

«Quiero a mis padres por igual»

La joven se quejaba de las acusaciones que su compañero José Antonio Avilés había hecho sobre ella. «Que me dijera que mis padres se tenían que avergonzar de mí por cómo he defendido a mi padre en todo el concurso no me parece bien. Que se me trate así no me lo merezco«. Y es que todo lo que tiene que ver con su familia es un asunto especialmente sensible para Rocío.

Jorge Javier Vázquez ha destacado la «fortaleza psicológica que demuestras cuando aparece el tema. No hay más que verte para saber que es un tema que tienes trabajado. Me da la impresión de que lanzas mensajes subliminales en el concurso». Ella ha respondido, tajante: «Sé a dónde venía y sé que estar aquí tiene un precio. Pero jamás he hablado mal de mi madre, nunca. Eso lo quería dejar claro».

Rocío ha confesado que, a pesar de su distanciamiento con su madre, siente el mismo cariño por sus dos progenitores. «Quiero a mis padres por igual. A mi madre la quiero tanto como a mi padre».

«Estaría bien tener un acercamiento»

«Imagina que te está viendo, ¿qué le dirías?, le decía el presentador. «No sé, Jorge». Tras pensarlo unos segundos ha encontrado las palabras que quisiera hacerle llegar a Rociíto. «Que quizás estaría bien tener un acercamiento. No tanto por mí sino por el que viene detrás mía. Yo soy más mayor, pero mi hermano… Para mí lo primordial es mi hermano. Y él se está criando sin su madre».

La concursante ha expresado que no tiene una «conversación pendiente» con su madre, sino «muchas. Quiero simplemente decir que no he venido aquí a aprovecharme de la imagen de nadie. No estoy aquí por fama».