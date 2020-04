El último programa de ‘Supervivientes’ ha dejado momentazos. Pero lejos de las disputas entre concursantes y la polémica familiar entre Rocío Flores y Ana María Aldón, hoy nos vamos a centrar en otro aspecto más íntimo de la hija de Antonio David Flores. Mucho se ha hablado de los retoques estéticos a los que se someten los personajes famosos hoy en día. Mucho más lejos de la realidad, Rocío Flores ha desvelado a los que ella se ha sometido a lo largo de su vida. Y es que ella siempre ha sido muy coqueta y ha cuidado su aspecto físico.

Según Yiya, Rocío Flores habría dicho que Hugo se ha puesto bótox

Ha sido tras ver un vídeo en el que Yiya (que fue sancionada por llamar “morsa” a Rocío Flores) asegurara que la joven se había metido con el físico de Hugo Sierra. «Anda que iba a estar Hugo como está si no se metiera bótox» fueron las palabras de Yiya que supuestamente había dicho Rocío. Algo que parece muy lejos de la realidad por las caras que estaba poniendo la concursante mientras escuchaba tales comentarios.

Rocío Flores no entendía muy bien esta acusación: «No sé en que momento he dicho yo eso, pero bueno vale», ha asegurado la hija de Antonio David. Aún así, Hugo estaba muy enfadado por si era verdad ese comentario: «Si hizo ese comentario, me parece un comentario retrógrado. Me parece nada más. Si no te gusta que te metan con este físico, no te metas con los demás». Rocío Flores estaba atónita ante tales acusaciones tanto por parte de Yiya como de Hugo, aunque este último puntualizaba que fuera en el caso condicional de que lo hubiera dicho.

Rocío confiesa el retoque estético al que se ha sometido

Jose Antonio Avilés ha querido aclarar la conversación añadiendo que lo que se dijo es que Hugo y él habían ido a la misma clínica a meterse bótox. Aún así, Rocío Flores ha querido contar uno de sus secretos de belleza: «Jorge, una cosa te voy a decir, la primera que se ha metido ácido hialurónico en los labios he sido yo«, ha asegurado confesando el retoque estético al que se ha sometido.

Su compañero y amigo, Avilés ha querido defenderla tras los ataques de Yiya asegurando que se había metido con el físico de Hugo: «Es mentira. Hay una conversación que estamos Rocío, Ana María, Elena y yo. Y hablamos tomando el sol y empezamos a decir que Ana María fue la última en anunciarse y que cuando vinimos aquí no sabíamos que Ana María vendría oficialmente. Y dije hay muchas veces que se publican cosas. Fíjate que se ha publicado que Hugo y yo hemos ido a la misma clínica en Madrid, cuando yo he ido a Córdoba. Esa fue la única conversación que se tuvo».