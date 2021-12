Rocío Flores ha respondido a Rosa Benito. Desde su sillón de colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha cargado contra la colaboradora de ‘Ya son las ocho’ en respuesta a sus ataques.

La disputa una y otra tiene su origen cuando Rosa Benito dijo públicamente no tener ningún motivo por el que pedir perdón a Rocío Flores. De hecho, anunció que no llamará por teléfono a su sobrina después del llamamiento que esta hizo el pasado viernes en directo. Cuando la joven ha visto las imágenes de su tía abuela hablando así no ha ocultado su sorpresa. «Si yo me hubiese equivocado y yo hubiese actuado mal, soy la primera persona en levantar el teléfono porque lo he hecho toda mi vida. Nunca se me caen los anillos por pedir disculpas cuando me equivoco», decía, seria. «Ella estaba enfadada con Lequio y al final pagué yo el pato».

«Con Rosa tengo menos relación»

Alessando Lequio la instaba a cambiar de actitud y dar su brazo a torcer para lograr un acercamiento con Rosa: «Tú eres casi una niña y ella una señora. Tu tienes todas las obligaciones… Ella es una señora y le debes respeto a los mayores. ¿Qué te cuesta llamar a tu tía?». Sus compañeros de programa daban su opinión. Marisa Martín Blázquez cree todo forma parte de un malentendido. Para la periodista, Benito se habría enfadado con su sobrina al creer que se estaba riendo de ella en las declaraciones de Lequio. «Si ella realmente piensa eso de verdad, me está demostrando que no me conoce en absoluto. Sería lo último que haría. Nunca lo he hecho, ni con ella ni con nadie», contestaba Rocío. Por su parte, Patricia Pardo apuntaba: «Rocío no es soberbia, pero a veces proyectas esa imagen». La aludida le contestaba: «También proyecto la imagen de antipática y no soy antipática. Lo que soy es tímida».