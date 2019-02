Risto Mejide ya lo avisó: el paso de Arcadi Espada por ‘El Chester‘ no iba a dejar indiferente a nadie y Rocío Flores ha sido una de las espectadoras que ha decidido mojarse tras la polémica entrevista y su opinión ha sido de lo más clara.

La polémica declaración de Arcadi Espada

La polémica vino a raíz de las declaraciones del periodista acerca de las personas con Síndrome de Down. En uno de sus artículos, Espada había hecho pública su opinión sobre quienes sufren esta enfermedad y durante el programa presentado por Risto Mejide lo volvió a hacer, pero delante del padre de un chico que padece esta dolencia, algo que terminó por sacar de quicio no solo al presentador -que expulsó a su invitado del plató- sino también a sus espectadores.

Rocío Flores, nieta de Rocío Jurado, no dudó en utilizar sus redes sociales para señalar públicamente la actitud de Arcadi, que le hizo sentirse profundamente ofendida. “Creo que este tipo de personas hacen daño al mundo, estos niños tienen el mismo derecho que este señor a vivir o incluso más. Me produce terror ver a esta persona. Estos niños tienen una luz, una capacidad de superación, una humanidad, una alegría que a muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, nos dan la vida”.

La hija de Antonio David Flores no fue la única ofendida ya que son muchísimos los usuarios que, a través de las redes sociales, han dejado constancia del rechazo que les provocaron las palabras del invitado. Sin embargo, no hay que olvidar que a Rocío Flores este es un problema que le toca de cerca y su actitud al respecto es más que comprensible.

