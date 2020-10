La hija de Rocío Jurado ha querido pronunciarse sobre María Teresa Campos, quien ha vivido una semana muy complicada después de su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Siempre esquiva con los medios de comunicación, Rocío Carrasco ha sorprendido entrando en directo en televisión. Lo ha hecho con motivo del musical en memoria de su madre, ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado‘, en Boadilla del Monte, Madrid. Lo hacía en el programa ‘Viva lo vida’ donde confesaba estar nerviosa.

«Estoy muy nerviosa, tenemos las dos funciones, están las dos, gracias a Dios, todo vendido», ha señalado vestida con una cazadora de cuero negro a juego con su obligatoria mascarilla. Se ha pronunciado de forma escueta: «Veo a la gente encantada. Se llora mucho con este espectáculo». Además, ha invitado a Emma García a acudir al teatro quien deseaba, de forma fallida, tratar otros temas.

«Tú tienes muchas ganas de hablar conmigo», le decía Rocío Carrasco con sorna. A sabiendas de la expectación que siempre genera, la presentadora le cuestionaba: «¿Tú estás bien?». «Estoy nerviosa», respondía esta. «No nos conocemos pero tenemos amigas en común como Isabel Rábago, y me da mucha curiosidad como estás como persona».

Una vez más, Rocío Carrasco ha respondido con evasivas y con un discurso que acostumbra a utilizar ante los medios: «Te voy a decir una cosa, de determinadas cosas no he hablado antes y no lo voy a hacer ahora. De determinados temas no voy a hablar», ha dicho amablemente.

Ha querido pronunciarse sobre María Teresa Campos quien ha vivido una semana muy complicada después de su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Rocío Carrasco ha reconocido que no la había visto en los últimos días. «Lo que tengo que decir de ella es que la quiero y ya está. Con eso te lo he dicho todo». Respecto a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, también ha querido tener unas palabras de cariño con las que parece desmentir que se ha distanciado de ellas según señalaban algunas voces: «Si están ahí que las quiero. Dale besos de mi parte».

Emma García terminaba la conversación insistiendo en que le gustaría entrevistarla: «Ojalá seas feliz en tu vida», le decía. Además, ha revelado que cuando terminase el programa tanto Carmen Borrego como Terelu Campos iban a ir a ver el espectáculo en Boadilla del Monte donde se reencontrarían con su amiga, Rocío Carrasco.

La esperada reconciliación entre madre e hija

Esta intervención se produce en medio de varios frentes que la hija de Rocío Jurado tiene abiertos, así como la guerra paralela que se ha producido entre la veterana periodista y Jorge Javier Vázquez. Hace una semana, Amador Mohedano se sentaba en ‘Viva la vida’ para hablar del distanciamiento que mantenía so su sobrina y hacía hincapié en señalar las esperanzas que tenía en que se produjera un acercamiento. ««Con mi sobrina no he discutido nunca, pero hubo un momento en el que me hizo mucho daño. Me traicionó. Yo que la conocía creo que no es feliz. Si no quiere saber nada de la familia, allá ella, pero he visto a mi sobrina preocupada en la isla con el coronavirus. No tener un detalle, reviento», expresaba el hermano de «La más grande».

Sobre el distanciamiento entre madre e hija, Amador Mohedano insistía en que Rocío Flores era muy joven y eso provocaba que le quedara mucho tiempo de esperanza. «Ojalá lleguen a entenderse las dos y tengan una reunión, en privado, por supuesto, y se desahoguen», deseaba.

El de Chipiona no le desea ningún mal a su sobrina. Es más, no dudaba en lanzarle un consejo para que disfrutara de la vida y dejara atrás las viejas rencillas familiares. “Que se anime, que la vida son tres días”, asegura Amador Mohedano. Además, volvía a hacer hincapié en su enfado al escuchar que Rocío Carrasco habría encontrado en María Teresa Campos una segunda madre. Me toca el corazoncito. No digo que no, pero no puedes decir eso cuando tienes una familia. A la familia déjala, pero habla con tus hijos», decía el exmarido de Rosa Benito.