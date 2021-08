La empresaria ha cargado contra el colaborador, a quien le ha hecho dos importantes peticiones.

Este miércoles, Rocío Carrasco ha regresado a ‘Sálvame’ después de varias semanas alejada de los focos. En su esperada vuelta a la pequeña pantalla, la hija de Rocío Jurado ha respondido de manera sincera a diversas cuestiones sobre las que se ha hablado mucho durante su ausencia. Entre ellos, el diario secreto de su madre, la posible reconciliación con sus hijos David y Rocío Flores – de la que cree que «sigue sin ser el momento» o lo que han dicho sobre ella los miembros del clan Mohedano («han mentido todos»). Pero en su comparecencia ha tenido tiempo también de poner los puntos sobre las íes a Kiko Matamoros.

«Que no meta a mi hermana en esto»

El colaborador, quien ha reconocido no haber visto los episodios del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha sido uno de lo temas que su compañera ha abordado en su ‘rentrée’ televisiva. Todo ha sucedido cuando Carlota Corredera le ha preguntado por el futuro Museo de Rocío Jurado en Chipiona. «No quería hablar de ese tema, porque consideraba que al explicarlo todo desde el principio iba a haber mucha gente que se iba a ver afectada», arrancaba diciendo. «Pero estoy viendo que no dejan de suceder acontecimientos. Y la gente tiene una idea equivocada. Y entiendo que la gente se pregunte por qué no se abre, por qué la asociación… Lo voy a explicar. Y lo voy a explicar todo desde el principio».

«Con respecto a eso, quería decir una cosa. El otro día Kiko Matamoros lanzó esa noticia. Y la lanzó con un tinte de que la Presidenta de la Asociación era Gloria Camila y que a la asociación se la había dejado fuera», decía. «¡Que no meta a mi hermana en esto, que mi hermana no tiene nada que ver en esto! Que mi hermana se ha mantenido al margen. Mi hermana es presidenta de la asociación hace nada y menos. Esto no tiene nada que ver con mi hermana. Que no tire por ahí, que por ahí no va a conseguir nada».

«Para contestarle a la pregunta que él hizo ayer de porqué había sucedido eso tengo que empezar la historia desde el principio. Y espero que la contestación la tengas en el documental, así que míralo«, añadía.

De este modo, Rocío Carrasco ha hecho referencia a la reciente noticia sobre el retraso de los homenajes a Rocío Jurado en Chipiona. Un asunto que sigue coleando después de que las autoridades hayan dado la espalda a la asociación que encabeza Gloria Camila Mohedano por primera vez en doce años. Recientemente, el alcalde de Chipiona, Luis María Aparcero, se posicionaba contra Gloria Camila al ser preguntado por la apertura del museo dedicado a la cantante. Al respecto, Rociíto aclaraba: «Yo he tenido muy buena relación con todos los equipos de gobierno».

Carrasco asegura que lo más importante que atesora de su madre no es su diario

«Hizo unas declaraciones menospreciando a tus hermanos porque no son hijos de sangre de tu madre», le recordaba Marta López. Pero su compañera no ha querido ahondar en la polémica. En su intervención, Carrasco ha recordado que los diarios ‘secretos’ de su madre no son lo más importante de su legado personal. «Lo más importante que encontré de mi madre no era eso», ha destacado. «Tengo muchas cosas de mi madre que me las ha dejado para que yo las tuviera».

Las palabras de la empresaria aconsejando a Kiko Matamoros que vea la segunda parte de su docuserie no han pasado por alto en las redes sociales, donde numerosos usuarios se han hecho eco de sus palabras. Muchos aplaudían su gesto. Otros, en cambio, defendían al colaborador. Este, hace apenas unos días, acusaba a la dirección de ‘Sálvame’ de haber llevado al programa a sus peores niveles de audiencia por la manera en la que se ha tratado el testimonio de Carrasco en el espacio.

“A mí me gusta Sálvame, yo quiero a Sálvame, pero no me gustan cosas que han pasado en los últimos meses, como la forma en la que se ha tratado el tema de Rocío Carrasco en este plató o el despido de Antonio Canales del otro día», admitía. Anunciaba, incluso, que está dispuesto a dejar su puesto de trabajo si fuera necesario.