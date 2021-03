«Me han dicho: ‘¿No te da vergüenza en vez de estar con tus hijos?’. Me han dicho muchas cosas», ha asegurado.

Tras dos décadas de silencio, habrá un antes y un después en la vida de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado desgranará su historia a través del documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ que comenzará a emitirse este mismo domingo en Telecinco. Por el momento, ya se han desvelado algunos contenidos donde tocará temas importantes como la inexistente relación que mantiene con sus dos hijos o su faceta de madre.

«Desgraciadamente muchas veces me han llamado mala madre por la calle», reconocía con la mirada pérdida. «Me han dicho: ‘¿No te da vergüenza en vez de estar con tus hijos?’. Me han dicho muchas cosas». Lleva más de ocho años sin mantener contacto alguno con su hija, Rocío Flores, ante esta realidad, señalaba lo siguiente: «No es la ausencia. Es el por qué de la ausencia. Y cómo se produce la ausencia. Y qué provoca esa ausencia y en qué condiciones. Es eso», ha afirmado de forma pausado, pensando con detalle las palabras que estaba utilizando.

Asimismo se ha referido a la persona que según su versión provoca esa ausencia: «El que por desgracia para mí es el padre». Sin pronunciar el nombre de Antonio David Flores, echaba balones fuera cuando le preguntaban si considera que es un buen padre: «Yo como persona no voy a hacer algo que han hecho conmigo, yo lo que sí voy a hacer es contar la verdad de 20 años y que luego la gente juzgue».

Vuelve a la televisión dispuesta a «asumir errores» y habla con total claridad prometiendo sacar a la luz la verdad de una historia que ha hecho correr ríos de tinta. Tras años de silencio, muchos se preguntan por esta inesperada decisión de grabar un documental con ‘La Fábrica de la Tele’, curiosamente es la productora que también tiene contratada a su exmarido. «Creo que debían ser los primeros en saber la verdad», ha manifestado.

Niega haber sido mentirosa en ningún momento de su existencia. «Mi madre era una cualidad que siempre resaltaba de mí, la generosidad y la sinceridad. Mi madre siempre ha estado orgullosa de mí, pero yo creo que hoy lo estaría más todavía. Ella me parió y ella sabía que hasta un cierto momento de mi vida he sido una persona valiente, he sido una persona decidida y he sido una persona cabal. He dejado de ser así durante mucho tiempo», indicaba con rotundidad.

«He estado malviviendo 20 años»

Ha explicado que ella ha puesto por delante a sus hijos «siempre». «He estado malviviendo 20 años con tal de no contribuir al sufrimiento de dos niños. A mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que bajo mi punto de vista, mi punto de vista, tiene una mujer, que son sus hijos».

Está dispuesta a que el país conozca una historia que ha generado gran interés en la crónica social: «Habrá quien me entienda y quien hará como que no me ha entendido porque no le convenga y habrá que no me entienda realmente. Pero yo ahí ya no puedo hacer nada, yo lo que puedo hacer es mostrar y demostrar la verdad».