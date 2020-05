Roberto Leal ha charlado con Pablo Motos sobre su nuevo proyecto profesional. Después de presentar ‘Operación Triunfo’ en TVE, ahora se enfrentará a la nueva etapa de ‘Pasapalabra’, en Antena 3. Próximamente lo veremos al frente de uno de los concursos más míticos de la televisión y que en breve podremos ver en la misma cadena de ‘El Hormiguero’.

El andaluz ha charlado con Motos del programa del que será el nuevo rostro y cuyas grabaciones han arrancado ya. «La gente espera mucho de un concurso tan mítico, vamos a mantener la esencia de ese concurso«, ha adelantado. El andaluz ha explicado que el espacio se mantendrá «fiel al formato» y que «lo que estamos haciendo es trabajar en la misma línea, pero con un toque personal».

Su primer día de grabación: «Me equivoqué 20 veces»

«Hemos empezado las grabaciones. Estoy adaptándome al programa. La gente que ha venido es gente grande. Estoy muy feliz y con ganas de que se estrene», ha detallado. «El primer día fue largo. Cuando te pones a los mandos… Me equivoqué 20 veces».

Leal ha relatado que el primer día de grabación «salí tarde y llegué a casa a las ocho menos un minuto». Cuando entró en el edificio vio a «todos lo vecinos aplaudiéndome» y pensó que los aplausos eran estaban dirigidos a él. En realidad aplaudían a los sanitarios, -como viene sucediendo cada tarde a la misma hora desde que fuera decretado el Estado de Alarma-, pero «eso me dio subidón para el día siguiente».

«Estoy deseando reencontrarme con mis compañeros»

Leal se siente agradecido por su trayectoria en la cadena pública. «Al final son ciclos. He agradecido a TVE y muy estoy agradecido a Antena 3 por haber confiado en mí en un formato tan mítico». Ahora desea reunirse con sus colegas cuando pase el confinamiento. «Estoy deseando reencontrarme con compañeros», señalaba. «La pena ahora mismo es no poder abrazarlos y desearía reencontrarme como realmente queremos».

Así se enamoró de su mujer

Roberto Leal ha admitido que practica mucho con su mujer, Sara Rubio, ya que ‘Pasapalabra’ requiere mucha velocidad de dicción por su parte. «Yo hablo muy deprisa. El quid es hablar deprisa y que se te entienda. Estoy hablando mucho con ella. ¡La tengo loca! Ella tiene un vocabulario exquisito».

Fue al hablar de su pareja cuando ha recordado cómo la conoció, en el comedor de Antena 3. «Ella trabajaba en ‘Equipo de Investigación’ y yo sustituía a Susanna Griso en ‘Espejo Público’. Entré en el comedor y la vi en un buffet de ensaladas, entre huevo duros, cebolla rallada y remolacha. Ella se sentó en un sitio libre, yo me senté a su lado y tiré de ‘acentito’. Luego nos tomamos un café y todo fue muy rápido. Me costó cinco o seis meses».

En ese tiempo de ‘conquista’, el periodista «estaba grabando un documental muy bonito de ‘El tiempo entre costuras’. Le regalé el libro de María Dueñas y esa fue la clave. No se lo leyó, pero esa fue la clave», bromeaba.

Leal y su mujer contrajeron matrimonio el 18 de septiembre de 2015. La pareja tiene una hija en común, Lola, de dos años.

«Deseando que llegue el estreno de Pasapalabra»… en mayo

Pablo Motos le preguntó si pensaba disimular u ocultar de algún modo su acento andaluz en ‘Pasapalabra’. Éste fue tajante en su respuesta: «No tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Trataré de articular más las palabras, pero llevo 20 años trabajando en televisión y ahí no hay problema. Lo que tienes es que ser es tú mismo».

Leal ha adelantado que la nueva temporada de ‘Pasapalabra’ no defraudará a los espectadores. «Estaremos a la altura de lo que se espera. Estoy deseando que llegue el estreno. Será en mayo, pero no me han dicho todavía días».

Enseña la foto de su Primera Comunión

Poco antes de terminar su entrevista con Pablo Motos, Roberto Leal mostraba a la audiencia del programa una foto de su Primera Comunión, al igual que habían hecho el presentador y los colaboradores del programa. «Mira lo que me ha mandado mi madre», decía. «Todavía está en el salón de casa. Me peiné dos días antes», bromeaba.