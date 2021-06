El publicista ha mostrado el avance de ‘Todo es verdad’, su nuevo programa, en el que señala de forma directa a Paz Padilla y su relación con las pseudociencias.

Mediaset lo tiene todo preparado para el estreno de ‘Todo es verdad’, el nuevo programa de Risto Mejide y Marta Flich en el prime time de Cuatro. A la espera de su estreno, lo cierto es que el avance ha sembrado la polémica debido a que señala a Paz Padilla como una de las víctimas de las pseudociencias que afirman curar enfermedades alejadas de la ciencia.

«No estoy exagerando nada si digo que va a haber un antes y un después en esta casa y fuera de esta casa. La emisión de este avance va a levantar alguna ampolla que otra», anunciaba Risto Mejide este viernes minutos antes de emitir el avance del nuevo programa de Cuatro. Tras esto, y bajo el lema «las mentiras duelen, las verdades matan», el vídeo muestra unas declaraciones recientes de Paz Padilla en las que defiende la biodescodificación, una práctica de la que habrían sido víctimas hasta 20.000 personas.

«Mi amiga es biodescodificadora y es algo maravilloso que aconsejo a todo el mundo porque son personas que estudian las emociones», cuenta la presentadora de ‘Sálvame’ para explicar en qué consiste el método en cuestión. Unas palabras que rápidamente han salido a desmentir gracias a la voz de un experto: «No tiene nada de positivo, en el momento en el que escuches esa palabra, huye, corre».

De la misma forma, en el avance de ‘Todo es verdad’ también aparecen varias personas que han llevado a cabo estos tratamientos. En estas imágenes, obtenidas por una cámara oculta, se puede ver cómo se afirma que se puede acabar con un tumor en el pecho llorando y que los órganos del cuerpo están sujetos a los sentimientos y factores externos como el trabajo o una ruptura sentimental. Un reportaje de investigación que dará mucho que hablar, que ha puesto en el punto de mira a Paz Padilla, y que pretende concienciar sobre la peligrosidad de estas prácticas.

Este programa llega tan solo unos días después de la emisión de ‘Mi casa es la tuya’, en donde Bertín Osborne se convirtió en el perfecto anfitrión de Paz Padilla en Zahara de los Atunes. En su conversación, la humorista afirmó sin titubear que el tumor que le detectaron a su marido estuvo provocado por el caso de corrupción en el que se vio envuelto.

Así habló Paz Padilla de su marcha de ‘Got Talent’

Hace unas semanas, Telecinco publicaba una imagen en la que confirmaba que Paz Padilla no estará en la próxima edición de ‘Got Talent España’. Una marcha muy sonada y que muchos han señalado que se habría originado a raíz de un encontronazo de la humorista con Risto Mejide.

Sobre su salida del programa de Telecinco, a pesar de no mencionarlo de forma directa, la presentadora de ‘Sálvame’ quiso hablar en su encuentro con Bertín Osborne: «Dejé de trabajar para estar con Antonio y acompañarle. Me ha pasado factura. Me lo han dicho… Me han dicho que yo no estuve al 100% y le dije que yo no estuve al 100% para ustedes pero sí con mi marido que era el que me necesitaba. Yo era humorista, durante una año oculté que mi marido estaba malo. Lo dejaba dándose su tratamiento y me iba a trabajar, a ser graciosa. Nadie lo notó, me dijeron tú tranquila que vas a seguir trabajando, pero no. No me importa, si hoy tuviera que hacerlo lo volvería a hacer».