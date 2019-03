Risto Mejide desvela cómo fue su tajante despedido de ‘OT’

4 Risto, durante su etapa polémica en ‘OT’

Según ha contado Risto Mejide en su Chester: “A mí me despidieron y por teléfono. También lo hizo una persona que no tenía nada que ver con la que me contrató. Lo hicieron el mismo día de la gala. De hecho, yo estaba preparándomela para irme hacia el plató. Y me llamaron y me dijeron ‘no hace falta que vuelvas'”, ha contado un Risto visiblemente decepcionado con el programa.