La mujer de Antonio David Flores ha contado cómo vivieron Rocío y David Flores la ausencia de su madre y de su abuela durante el ingreso de la artista en un hospital en Estados Unidos.

Una vez más, Olga Moreno ha hablado en ‘Supervivientes 2021’ de Rocío Carrasco. La mujer de Antonio David Flores ha recordado cómo vivió la enfermedad de Rocío Jurado, especialmente durante el periodo que la cantante luchó contra el cáncer de páncreas que padecía en un hospital de Houston.

Fue en 2006, dos años después de que se le diagnosticara la enfermedad, cuando la tonadillera se trasladó a Estados Unidos acompañada de su familia para ingresar en el Centro Médico MD Anderson. El hospital, fundado en 1941, es uno de los centros de mayor prestigio en el mundo dedicados de forma exclusiva al tratamiento e investigación sobre el cáncer. Durante su estancia en el centro, la cantante estuvo acompañada, entre otros seres queridos, de su entonces marido, José Ortega Cano, y de su hija.

Olga Moreno ha recordado que los hijos de Antonio David «estuvieron cuatro meses sin saber nada de nadie»

Fueron meses complicados para la artista y sus allegados, pero también fueron momentos difíciles para sus nietos, según la andaluza. Esta ha revelado cómo vivieron Rocío Flores y David Flores el tiempo que estuvo en el país americano. «El tiempo que estuvo la abuela en Houston, estuvieron cuatro meses sin saber nada de nadie. Sabíamos lo de la tele”, ha comentado.

Según su relato, los niños no mantuvieron contacto ni con su abuela ni con las personas que estaban allí junto a ella, incluida su madre. “Los niños lo pasaron muy mal. Ellos adoraban a su abuela”, se lamentaba. Un claro reproche a la exmujer de su marido, a quien ha echado en cara de una manera sutil no haberse puesto en contacto con los niños durante la convalecencia de su progenitora. Asimismo, puntualizaba: «Yo de la madre nunca he hablado… ¡Me da algo, vamos!».

«El daño de esos niños está hecho»

«Tengo la esperanza de que todo va a salir bien. Ya el daño de esos niños está hecho… Esto no se va a arreglar hasta que se desvincule el primo (haciendo referencia a Fidel Albiac)», concluía.

El detalle que Olga Moreno desconoce es que Rocío Carrasco ha hablado del tiempo que pasó su madre en un hospital de Texas mientras luchaba contra el cáncer. Durante la emisión de uno de los episodios de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la empresaria ha explicado que aunque sus hijos eran pequeños, intuían que su abuela se encontraba mal: “Yo conozco a Rocío y a David e iban a saber que algo no estaba yendo bien”. Asimismo, destacaba: “Quería que recordaran a la yaya tirada en el suelo jugando con ellos, cantando o haciendo lentejas”.

«A mí siempre me tocaban las noches»

De la estancia de su madre en Houston, Carrasco tiene un recuerdo lleno de dolor. «Fue terrorífico. Como éramos muchos, hacíamos turnos, de mañana, de tarde y de noche, se iban rotando. A mí siempre me tocaban las noches o bien porque a una le dolía mucho la cabeza, porque tenía reúma y no había dormido en toda la noche, o bien porque pasaba cualquier otra cosa. A mí no me pesaba. Tomé la determinación de que también quería estar con mi madre cuando estuviera despierta, no cuando estuviera dormida. Así estuvimos hasta que ella se quería volver a España y se consiguió todo para que volviera», ha relatado.