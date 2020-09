En su entrevista con Pablo Motos, el Presidente de Cantabria le ha echado en cara un gesto que no le gustó del presentador.

Esta tarde, Miguel Ángel Revilla ha ido a divertirse a ‘El Hormiguero’. En su visita al programa que presenta Pablo Motos en Antena 3, el Presidente de Cantabria era recibido como uno de los invitados ‘Infinity’.

El político no ha tardado en lanzar un reproche al presentador por su actitud en la última entrevista. «Me hiciste una faenuca. Sabes que no te suelo decir qué me tienes que preguntar pero tenía interés en promocionar Cantabria durante la pandemia. Tenía interés en salvar Cantabria durante el verano», decía. Revilla ha confesado que antes de entrar en directo en el espacio le pidió al presentador que le formulara una pregunta sobre su región, para poder «soltar el rollo». Su intención era impulsar el turismo a su comunidad después de los 99 días que duró el estado de alarma en nuestro país.

MigueL Ángel Revilla le lee la cartilla a Motos

«En la pandemia aproveché para hacer entrevistas sobre Cantabria. Y te dije arriba: ¿Me puedes hacer una pregunta?», ha destapado. Sin embargo, cuando llegó el momento de formular la pregunta deseada, Motos le decía: «Bueno, te voy a hacer la pregunta que me has dicho que te haga», según ha revelado Miguel Ángel Revilla. El de Requena reaccionaba así a sus críticas: «Pues no haberme dicho que te la haga. No entiendo esta discusión. ¿Qué te crees, que soy un muñeco?».

El cántabro insistía en su discurso: «Si me dices ‘este año me voy de vacaciones: qué me recomiendas»… Pero Motos no tardó en desviar la conversación hacia otros derroteros. «Pero te fue bien, ¿o qué? ¡Si se llenó Cantabria!«, le respondía. Revilla lamentaba que si la pregunta de Motos se hubiera producido como él deseaba «hubiera quedado más natural. Consecuencias: hemos tenido mucha gente en Cantabria. Afortunadamente, se ha salvado el verano en un sector clave de la economía de España». Al final el balance del verano en su región es bastante positiva: «La situación no es la de mazo, abril y mayo. Ahora pregunto no cuántos infectados tengo cada día, sino cuantos tengo en hospitales. En abril teníamos 600 en las camas y 70 en la UCI, y ahora tenemos 55 en las camas y 6 o 7 en las UCI. No es lo mismo».