El comportamiento de Rocío Flores en la última gala de ‘Supervivientes’ ha generado un debate dentro y fuera de los platós de televisión. Hace apenas unas horas, la hija de de Rocío Carrasco y Antonio David Flores estallaba contra el Maestro Joao después de los zascas que le lanzara el vidente en el plató de ‘SV: Tierra de nadie‘. Este miércoles, la mayoría de los colaboradores de ‘Sálvame’ han reprochado esa actitud y Belén Esteban ha querido darle un consejo.

«Tengo que ser justa y decir que solo he visto poner mal en el concurso a Miguel Frigenti, a Belén Rodríguez y a Kiko Hernández. Es verdad que Belén sabe cosas de Rocío Carrasco y puede hablar», añadía. “Yo quiero decir que cuando vas a un concurso, y lo digo por experiencia propia… a mí, hasta en mi propio programa me atacaron, menos dos compañeros, me dieron hasta en el carnet de identidad , muchas veces muchos compañeros me faltaron hasta el respeto”, comentaba la colaboradora.

“Yo entiendo los malos momentos que estará pasando Rocío Flores, entiendo que no tiene que ser fácil con lo que ha pasado. Yo la entiendo. Pero yo, según la vi ayer, yo no dejaría… si fuera alguien muy cercano a ella, yo le tengo mucho cariño y no dejaría que fuera al plató ”, aseguraba Belén.

«Cuando vas a un reality sabes lo que hay», puntualizaba la colaboradora. “Quiero dejar claro una cosa, porque me lo preguntan mucho: yo he dejado de hablar de Olga, que no la he criticado nunca, y de Rocío Flores. Porque también la hermana de Olga Moreno pone cosas muy duras y fuertes de mucha gente que trabajamos en televisión…”, decía Belén mirando a cámara.

Belén Esteban carga contra la hermana de Olga Moreno

«Yo solo dije que yo me creía a Rocío Carrasco. Esta señora, hermana, que escribe en Twitter… ¡Que me parece muy bien que escriba! Pero lo que vale para unos también tiene que valer para otros», decía sobre la hermana de Olga Moreno. Por último, zanjaba: «Lo único que tengo que reprochar a Rocío es la manera en la que se puso. Y solo la ha nominado Tom, ni Alejandro ni Omar».

Tras escuchar sus comentarios, Gema López apuntaba: «No seamos falsos. He visto a gente en los platós defender o atacar con más dureza que lo ha hecho Rocío Flores. Al final lo que queremos es saber si esta niña es igual de agresiva que cuando tenía 16 años. El resto, vamos a olvidarnos. Si yo saco mi carácter es que tengo carácter. Pero si es Rocío Flores la que saca carácter es porque es una niña problemática que hacía cosas y no ha cambiado. Al final de lo que estamos debatiendo es eso».

Las críticas de los colaboradores de ‘Sálvame’ a Rocío Flores

Para la periodista se está haciendo un juicio paralelo, con el documental de Rocío Carrasco como telón de fondo: «Estamos juzgando si esta niña por su comportamiento de ayer es la misma de cuando tenía 16 años. Y no me parece justo. No aplaudo la forma, pero no me parece un escándalo con lo que yo he visto en ciertos platós con compañeros o con otros concursantes».

María Patiño se sumaba a las valoraciones sobre la reciente aparición de la joven en televisión. «Rocío es una chavala condenada públicamente como una persona agresiva y violenta porque cuando tenía 12 años dijo ‘mamá no te quiero’, ‘Olga es mi madre’ y estuvo condenada por pegar a su madre. A mí ayer la Rocío que vi no me gustó», explicaba.

Lo cierto es que la actitud de Rocío Flores le ha parecido reprochable a muchos. Este miércoles por la mañana, Ana Rosa Quintana le ha dado un toque y le han recriminado su actitud en el plató. «Hay lenguajes y modos que no se deben utilizar», le ha dicho. «Rocío, es inevitable, no puedes pretender que una persona no diga lo que quiera decir de lo que quiera decir y ya está, es de concursante o no concursante, nadie está ajeno a lo que ocurre fuera, ni tú eres ajena porque no te habrías puesto como te has puesto».

El tirón de orejas de Ana Rosa Quintana a la hija de Antonio David

«Tienes que aprender que la televisión es un medio de comunicación que lo ven muchas personas, gente joven, muchos niños, hay unos lenguajes y unos modos que no se deben utilizar, pero tú no puedes censurar que nadie diga lo que le dé la gana, hasta ahí podríamos llegar...», le recordaba.