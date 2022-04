Que la relación entre Alba Carrillo e Isabel Rábago es distante lo sabe la audiencia de Mediaset. este jueves ha quedado claro que las dos colaboradoras de la cadena siguen teniendo rencillas. Al menos, por parte de la exmodelo. Esta ha lanzado unas palabras sobre su compañera que han puesto en evidencia el poco feeling que hay entre ambas.

Durante la emisión de ‘Ya es mediodía’ los colaboradores han comentado el acto de entrega del Premio Cervantes, y así como los actos que preceden al momento de esta gran cita, presidida por los Reyes don Felipe VI y su esposa doña Letizia. Entonces, Sonsoles Ónega ha comentado que era una pena que no hubieran celebrado el Día del Libro con una entrega de libros en plató y Miguel Ángel Nicolás le ha recordado que Isabel Rábago les ha hecho llegar ejemplares de su libros, que lleva por título ‘La cortesana fiel’.

En ese momento que su ex amiga y compañera Alba Carrillo, ha aprovechado para lanzarle un zasca a la periodista: “A mí no me lo ha mandado, me parece fatal porque yo soy su compañera y sabe que me gusta mucho leer”. No contenta con esta perla, ha espetado irónica: «Me ha dolido no verla ahí. ¿Por qué no la han invitado?». La presentadora le ha respondido que «las editoriales hacen su propuesta de autores invitados», pero luego el listado final de asistentes no se corresponde necesariamente con lo que estas sugieren. Así ha dejado claro que la ausencia de Isabel Rábado en el almuerzo con los Reyes en el Palacio Real no se debía necesariamente a que no la hubieran querido invitar.

Alba Carrillo ha continuado con las bromas y ha vuelto a meter una pullita al comprobar que ninguno de los presentes parecía haberse leído el libro de Rábago y no tenían muy claro el título de su obra literaria. “Os lo habéis leído por lo que veo”, soltaba.

Cabe recordar el último cruce de acusaciones entre Isabel Rábago y Alba Carrillo. El pasado mes de noviembre, cuando la periodista salió de ‘Secret Story’ tras pasar 10 semanas en la casa de Guadalix hablaba así de sus detractores: «Me preguntan por nombres propios. A esas personas las he sacado de un plumazo de mi vida y no volverán a entrar. Las injurias tienen las patas muy cortas. No sé si coincidiré con ellas en un plató, yo al menos no voy a pedir el no coincidir, como al parecer algunas sí han solicitado. Mi profesionalidad está muy por encima de los caprichos personales y yo nunca he jugado con el trabajo de nadie. Pero no volverán a estar en mi vida, jamás. Tampoco pienso hacer espectáculo de algo que no me merece la pena. No soy de ese tipo de personas que son capaces de hacer cualquier cosa por el ‘maldito parné’. Yo, no. Eso no me hace mejor que nadie. Es una cuestión de principios».

Alba Carrillo ha llamado a su compañera «Isabel ‘la puñales»

Rábago no llegó a pronunciar el nombre de Alba en ningún momento, pero esta se sintió aludida y no dudó en responderle con durísimos ataques: «Te voy a llamar Isabel, la puñales, a partir de ahora porque es lo que para mí eres. Educación no has tenido, respeto no has tenido, no sé quién te ha engañado, pero en el reality… Si te quieren, en tu grupo en el que ya no me incluyo, en esas personas que dices que has sacado de tu vida, cuando en verdad no, esas personas que nos hemos ido de tu lado… porque yo te hubiera dicho, ‘siéntate, deja de hacer el ridículo».

«En vez de escribir columnas, reescribe tu libro que es infumable. No toques a mi madre porque a mí me duele mucho, no vengas con puñales porque yo voy a mordiscos, ya te lo dejo claro», añadía Alba. «Si quieres a partir de ahora amenazas con demandas y con lo que quieras, pero me vienes de frente y pones ‘Alba carrillo juega con mi trabajo’, algo que yo no he hecho, pero tú sí con el de mi madre y con el mío sí».

Por último, le lanzaba una advertencia para que no volviese a hablar de su familia: «Y lo de que eres una profesional, no, porque has dicho 1.500 millones de veces que te quieres ir de la televisión. Baja de tu nube, deja de ser tan prepotente y empieza ser más humilde porque has estado en un reality como todos los demás, no por ser periodista ni ser abogada. Si quieres dar más pasos yo también porque has jugado con lo que no se toca, mi madre».