Hace ya más de dos meses que Carmen Borrego regresó a su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘. Un regreso que fue muy criticado y polémico, sobre todo en su familia, ya que su sobrina, Alejandra Rubio, no vio bien que volviera al programa que ha criticado tanto a ella como a Terelu Campos. De hecho, a lo largo de estos meses, ambas han protagonizado varios encontronazos a través de los programas de televisión en los que colaboran. Ahora, gracias a todos los momentazos que ha dado al programa, ‘Sálvame’ ha querido premiarle con dos regalos. No uno, sino hasta dos. Algo que no ha sentado nada bien a dos de sus compañeras, María Patiño y Lydia Lozano, que han mostrado su enfado y los celos.

La colaboradora de televisión consigue su foto en el paseo de la fama de los pasillos de Telecinco

Carmen Borrego ha conseguido este «ascenso» gracias a su sentido del humor, su experiencia en manejar los tiempos y ha destacado ante los demás por adelantarse a la información y dar información en exclusiva sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad. Aunque en su primera etapa de su regreso al programa de Telecinco estuvo muy agobiada por culpa de los conflictos familiares, incluso llegando a abandonar el programa. Ahora, en esta segunda oportunidad se ha superado y ha sido premiada.

Este miércoles 3 de noviembre, le tenían una sorpresa que no se esperaba. A pesar de que en un principio se ha mostrado reacia debido a que habitualmente son malas noticias las que recibe, se ha llevado una gran emoción al ver de que se trataba. Y es que Carmen Borrego ya tiene su foto en el «paseo de la fama» de los pasillos de Telecinco como las grandes estrellas de la cadena. Los compañeros le daban la enhorabuena, menos dos de ellos: María Patiño y Lydia Lozano. Y es que ambas se han mostrado algo recelosas por lo que acababa de ocurrir en los pasillos de Telecinco.

Carmen Borrego recibía otro regalo que se convirtió en el deseo de todas las colaboradoras

Mientras que Kiko Hernández le abrazaba, no todos estaban tan contentos por ella. Sin ir más lejos, María Patiño preguntaba que quién había tomado esa decisión. «Ha sido por clamor popular», respondía Jorge Javier Vázquez. «Ella sube la audiencia, ¿no? ¿Por qué no hace el programa ella sola?», ha preguntado la presentadora de ‘Socialité’ con tono sarcástico. Una actitud que no ha sentado nada bien al presentador y le respondía que la foto se iba a quedar «por mucho tiempo». «Ha sido la colaboradora que más ha aportado el último mes», también decía.

Pero es que la cosa no quedaba ahí. Había otra sorpresa al regresar al plató, que encontraban un atril con un maletín y Lydia Lozano bromeaba: “No, si encima le van a dar dinero”. En el interior había una brocha y un peine, lo que poco después se descubría de que ‘Sálvame’ premiaba a Carmen con servicio de peluquería y maquillaje durante un mes. Un privilegio del que solo gozan los presentadores de la cadena y que llevan meses reclamando las colaboradoras. Otro premio que no ha sentado nada bien a sus compañeras.