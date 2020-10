El presentador ha enviado un mensaje a quienes lo están pasando mal ante la pandemia. «Tenemos que recuperar el deseo de vivir alegres».

Este lunes, Pablo Motos ha compartido una reflexión muy personal sobre la pandemia. El presentador recibía en su programa al cantante Dani Martín, con quien se ha sincerado al hablar de cómo la Covid-19 está afectando a nuestras vidas… y a nuestro estado de ánimo. Consciente de la realidad que atraviesa el país, el presentador ha enviado unas palabras de aliento desde su espacio en Antena 3.

«Es muy importante la lucha en este momento. La semana pasada se cumplieron siete meses del estado de alarma. ¿Te acuerdas de cómo era la vida antes del Covid?», le decía al cantante. «Para mí se me ha olvidado. Yo lo recuerdo, pero es como una nebulosa. Llevamos solo siete meses y parece que nos estamos acostumbrando a esto y que la vida es esto. Con el Covid-19 nos está pasando una cosa grave y es que no está inundando la tristeza, pero como la tristeza es muda y nos está inundando a todos a la vez, no nos damos cuenta. Al no haber perspectiva de futuro parece que muchas cosas no tienen sentido. Pero hay que tener mucho cuidado con esto», apuntaba.

«No podemos dejar que el agotamiento nos ponga en pausa. La felicidad es moverse. La felicidad es progresar, aunque sea muy poco. La tristeza es quedarse quieto a esperar. Todos vivimos dentro de nuestras cabezas y hay un jaleo siempre de nuestras cabezas. Cuando todos los días las noticias son malas y dejas que la cabeza vaya por libre te secuestra la pena y te hunde la pena», añadía. «Conviene recordar que el dueño de tu cabeza eres tú y que no se puede dejar entrar todo en tu cabeza. Y de momento la única medicina que podemos dar a la gente, sin efectos secundarios, es la música y el humor. Hay que cantar más que nunca, hay que bailar más que nunca y hay que reírse más que nunca».

El valenciano ha querido alertar a todo el mundo ante la «pausa» que se está instaurando en nuestras vidas. «Tenemos que limpiar la cabeza y recuperar el deseo de vivir alegres. Parece que hay otra guerra paralela al Covid», se lamentaba. Dani Martín estaba totalmente de acuerdo con sus afirmaciones. «Necesitamos este speech», decía.

El de Requena insistía en lanzar un mensaje de ánimo a toda la sociedad: «Necesitamos continuar viviendo porque si no nos vamos a quedar en la tristeza. Los políticos no nos van a salvar. La gente nos tenemos que ayudar. El otro día le pregunté al Monaguillo por qué sigue actuando en teatros, cuando están con la mitad del aforo. Me dijo: ‘Sí, nos compensa’.