«Es una letra muy difícil, se traba muchísimo la verdad», se justificaba la diseñadora tras no haber conseguido hacer el playback de su actuación.

Este viernes, Ágatha Ruiz de la Prada se ha enfrentado a una de las pruebas que más complicada le ha resultado en ‘El Desafío’. La diseñadora ha tenido que recrear una de las míticas actuaciones de ‘La la land’. Tras finalizar el baile, el jurado ha valorado negativamente la prueba, algo que no sentaba nada bien a la concursante. La exmujer de Pedro Jota Ramírez conseguía con su desempeño en la prueba revolucionar a los espectadores, quienes corrían a las redes sociales a lanzar sus satíricas opiniones.

El desafío de Ágatha Ruiz de la Prada y su baile ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Los espectadores del programa presentado por Roberto Leal se han lanzado a criticar a la diseñadora por no atinar con el playback de la famosa canción de la película musical. En cuestión de minutos, la red social se llenaba de graciosos memes en los que comparaban el baile de la concursante con graciosas imágenes de algún otro capítulo de ‘Los Simpsons’ o incluso con el Teletubbie amarillo.

«¿Menos compás y arte que Ágatha Ruiz de la Prada? ¡¡¡Al menos abre la boca!!!», «Parece que le han absorbido los dementores esa parte de alma/espíritu que hace que parezca que sientes algo», «Demos gracias a que a Agatha Ruiz de la Prada se le dio por la moda y no por cantar…«, «Lo siento, ha sido un poco triste y desastroso lo de Ágatha Ruiz de la Prada esta noche. El peor reto de todos los retos hechos, desde el principio del programa de ‘El Desafío'», «Que poca sangre», «Y todavía dice que le hubiera gustado ser bailarina», son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Juan del Val, el más crítico con la prueba de Ágatha Ruiz de la Prada

La polémica estaba sembrada con la emisión del programa de este viernes de ‘El Desafío’ puesto que Ágatha Ruiz de la Prada aseguraba esta misma mañana en una entrevista con esRadio que no le había sentado nada bien la valoración que recibió de Juan de Val y tachaba al marido de Nuria Roca de ser «un súper maleducado, imbécil y antipático«. Además de esto, la diseñadora aseguraba que había consultado con sus abogados el marcharse del programa para no tener que volver a ver la cara a este jurado en cuestión.

Horas después hemos podido ser testigo de las valoraciones del jurado. Juan del Val se mostraba de lo más critico y dejaba claro que no podía decirle a los espectadores que Ágatha Ruiz de la Prada había estado bien porque era faltar a la verdad. «Uno se queda corto de palabras. No es necesario bailar bien, pero han trabajado mucho y por lo menos un poco de la letra de la canción. Hay millones de personas viendo esto en casa y no puedo decirte ¡qué bien! Porque ha sido todo lo contrario a ¡qué bien!”, comentaba.

Santiago Seguro también valoraba negativamente la actuación de la diseñadora, aunque le aportaba un toque cómico para que no le sentara mal a la concursante. «Me ha parecido como a una niña que la empujan a al escenario en una actuación de colegio. Es el peor playback que he visto en mi vida», comentaba el cómico. Pilar Rubio y Tamara Falcó se mostraban más positivas y aseguraban que les había gustado porque lo importante para ellas era que la diseñadora se había divertido haciéndolo. Por su parte, la concursante se justificaba y aseguraba que el cante y el baile no era lo suyo. «Es una letra muy difícil, se traba muchísimo la verdad. No sé cantar ni tampoco bailar«, decía.

A los pocos minutos de ver el rifirrafe, los espectadores se posicionaban y le daban la razón al jurado del programa de Antena 3. «Tengo que decirte que estuviste muy correcto y comedido. No es de recibo ni su actuación ni su reacción posterior«, «Se puede bailar bien o mal pero inventar que Juan del Val la ha insultado… se quiere justificar mintiendo. Eso sí me he reído muchísimo. Parecía robótica», «Poco le dijo Juan del Val a la Ruiz de la Prada para ese esperpento de actuación», se puede leer.