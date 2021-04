Por una vez ha habido unanimidad en la red y todos han criticado el negacionismo del cantante en plena pandemia del coronavirus.

Miguel Bosé se ha alzado como uno de los negacionistas principales de nuestro país. Un papel que lleva «con la cabeza bien alta». No le pesa al artista que su discurso esté siendo muy criticado, nuevamente se ha reafirmado en sus creencias señalando que tiene «la verdad» y que existe «un plan urdido para que no se sepan» ciertas cosas. «¿Dónde está el virus?», se preguntaba durante su última entrevista televisiva en ‘Lo de Évole’. Unas declaraciones que pronto han hecho arder la red.

Miguel Bosé ha defendido con vehemencia su discurso, llegando incluso a enfadarse en determinados momentos, y lo hacía asegurando estar muy informado incluso más que su entrevistador, Jordi Évole. «Las vacunas no son la solución», ha sido tan solo uno de los titulares de la noche.

Su entrevista en televisión pronto se ha convertido en uno de los temas más comentados. Desde memes pasando por encendidos mensajes, las redes tomaban nota de sus declaraciones y no salían del asombro. «Miguel Bosé dice que todo lo del coronavirus es todo un plan urdido. Fernando Simón viendo que Miguel Bosé ha destapado toda la verdad», señalaba uno.

La periodista Ana Pastora también se manifestaba al respecto, mostrándose muy crítica: «Gran coherencia. Exigir al equipo de @LoDeEvole medidas de seguridad contra el Covid mientras presumes de ser negacionista». Mientras otra usuaria hacía hincapié en este aspecto: «En este preciso momento de @LoDeEvole en #LoDeBosé en el repaso de las estrictas medidas sanitarias a las que han sometido al equipo de Évole para hacerle la entrevista al negacionista Bosé, se ha evidenciado que él se permite ser negacionista mientras el resto no lo sea».

«Parece de chiste, pero no»

Por una vez ha habido unanimidad en la red y todos han criticado el negacionismo del cantante en plena pandemia. «La opinión de Miguel Bosé sobre el Covid-19 y la vacuna debe tener el mismo valor que mi opinión sobre el arte precolombino en América. No entiendo por qué este tipo de gente tiene que opinar sobre estás cuestiones». Hay quien incluso apuntaba a que no estaba hablando en serio: «La entrevista de Miguel Bosé es todo de broma ¿no?». Mientras otro tuitero exclamaba lo siguiente: «¿Donde está el virus? ¿Donde está que yo lo vea! (Parece de chiste, pero no. Bosé dixit)».

Hay quien ha tenido que cambiar de canal por el alegato de Bosé: «No sé

@jordievole qué interés puede tener todo esto que está contando Bosé. Da pena ver en lo que se ha convertido. Cinco minutos he aguantado, lo dejo». Entre los comentarios se ha colado el de un profesional sanitario: «Vente conmigo a hacer una guardia a la UCI del Clínico campeón…«. Mientras otro tuitero sentenciaba: «Tengo, tenía, un amigo negacionista que se comporta de forma parecida. No está loco. Los locos somos los demás por permitir esto».