Ana María Aldón se convirtió en la gran protagonista de la pasada gala de ‘Supervivientes’ después de que cumpliera su promesa de raparse la cabeza a cambio de disfrutar de varios cocidos. Entre risas, la diseñadora dejó que sus compañeros fueran los encargados de cortarle el pelo. Horas después de su gran cambio, su marido, hemos conocido la reacción de José Ortega Cano a su nuevo look.

Como va siendo ya habitual en las últimas semanas, el diestro ha intervenido en ‘Sálvame’ para mostrar su apoyo a la concursante y ha aprovechado la ocasión para opinar sobre su nuevo corte de pelo. El padre de Gloria Camila felicitaba a la organización por haber conseguido que su mujer se rapara al cero la cabeza. «Lo que no consigáis vosotros no lo consigue nadie», comentaba sonriente.

Después, Ortega Cano aseguraba que le sentaba muy bien el nuevo peinado. «Estaba muy guapa. Sabía que el pelo corto le iba a favorecer porque tiene una carita pequeña y con más pelo se le ve más pequeña todavía, luce mucho sus facciones. Se la ve más joven”, aseveraba.

Ana María, impaciente por reencontrarse con Ortega Cano

La concursante tiene muy presente a su marido durante su estancia en Cayos Cochinos. Aldón, que ha encontrado tiene a sus compañeros como sus mejores confidentes, ha hecho hincapié que en cuanto llegue a España no quiere perder el tiempo y le gustaría tener otro hijo. «Tiene ganas de mambo, ve tomando ginseng», le decía Jorge Javier Vázquez entre bromas a José Ortega Cano. «Bueno sí, tiempo lleva, desde luego», respondía el diestro.

En anteriores intervenciones del diestro en los diferentes programas de Mediaset, Ortega Cano ha dejado claro que está deseando reencontrarse con su mujer y ha explicado que la concursante está cumpliendo el sueño de su vida. Además, hizo hincapié en que el motivo por el que esté participando en el reality de Telecinco no es por causas económicas. «Quería vivir la experiencia y mostrarse como una mujer independiente. Tengo propiedades para vivir hasta que me muera y dejar a mis hijos colocados»», confirmaba en ‘Viva la vida’ hace unas semanas. Además, siempre se ha mostrado como su defensor más acérrimo y no duda en alabar el concurso de su mujer. «Quería vivir la experiencia y mostrarse como una mujer independiente. Es una todoterreno, le da igual dormir en el suelo o en una manta. Es una persona hecha a la vida dura, una mujer fuerte», admitía.

Así vivió Ana María la boda de Ortega Cano con Rocío Jurado

Ana María Aldón está más cómoda que nunca en Honduras y no duda de abrirse en canal con el resto de sus compañeros. La última anécdota que ha compartido la diseñadora ha sido en referencia a la boda de José Ortega Cano con Rocío Jurado y cómo la vivió ella siguiéndola por la televisión. «Yo me acuerdo del día que mi marido se casó con Rocío Jurado. Yo estaba en casa de mi madre, con la estufa y estaba viendo la boda de Ortega Cano y Rocío Jurado. Era la pareja, lo más», comentaba con Rocío Flores y Jorge, a quién le estaban explicando el árbol genealógico del Clan Jurado.

Poco después, la diseñadora rememoraba el día que visitó la finca de José Ortega Cano en «una excursión de personas mayores». «Estaba él, que no me lo esperaba, pero también Gloria Mohedano y su marido. No podía ver a Gloria, se parecía mucho a Rocío Jurado«, recordaba la concursante. Ante esto, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores le daba la razón y desvelaba que ella también tuvo la misma sensación cuando volvieron a reencontrarse después de mucho tiempo sin verla. «Fue abrazarla y sentía que estaba abrazando a mi abuela. Tenía su mismo olor, los brazos, las muñecas, la piel.. todo lo tiene exactamente igual que mi abuela», comentaba.