«Yo estoy en un momento profesional como personal que de verdad. Es que estoy feliz», sentenciaba. «Me ha dolido porque lo quiero mucho y cuando le he tenido que defender lo he hecho. Yo con Anabel Pantoja me equivoqué con lo de las joyas. Con Raquel Bollo me equivoqué con lo del dinero. Nadie somos perfectos. Como amiga me he equivocado mucho… ¿Le voy a dejar de hablar? Pues no lo voy a hacer. Me ha dolido, sí, no te voy a engañar». Tras zanjar esta cuestión, la ex de Jesulín de Ubrique dejaba claro que se trata de una cuestión poco relevante para ella: «Me han avisado de esto y creo que hay cosas más importantes».

Miguel Frigenti admite sentirse hundido: «Lo estoy pasando mal, estoy sobrepasado»

Miguel Frigenti la escuchaba en silencio. No tenía el cuerpo para muchas bromas. Respondía a las bromas de sus compañeros cuando le preguntaban si había comido bien en la boda de Belén. Pero minutos más tarde terminaba derrumbándose en directo. «Lo estoy pasando mal, estoy sobrepasado», decía. Tras su salida de ‘Secret Story’ lo ha pasado muy mal. Ha estado sometido a mucha presión y aún le cuesta asimilar lo sucedido. Así, ha confesado que ha llegado a tomar tranquilizantes para poder abordar su trabajo tras su marcha del programa de Telecinco.