Los espectadores se han percatado de la ausencia de Pedro Piqueras al frente de la edición de las 21:00h de ‘Informativos Telecinco‘. Un hueco que ha tomado Isabel Jiménez en los últimos días y que ha provocado que Alba Lago, que acompaña al periodista, haya pasado al mediodía junto a David Cantero. Un baile de presentadores que tiene un motivo de peso detrás.

La ausencia de Pedro Piqueras de ‘Informativos Telecinco’ está más que justificada. Según apunta ‘El Televisor’, el periodista «se ha tomado unos días de descanso». Unas merecidas vacaciones que el presentador estará aprovechando para pasar por los suyos y que ha propiciado que los demás presentadores se hayan repartido para suplir su hueco. El último informativo presentado por Piqueras fue el pasado jueves 2 de junio. Su ausencia el viernes no llamó tanto la atención puesto que ya es habitual que no presente durante ese día. No está claro hasta cuándo estará fuera, pero se prevé su vuelta a la pequeña pantalla para esta próxima semana. Será entonces cuando veamos si todos los presentadores vuelven a sus puestos o si alguno aprovecha para disfrutar de sus vacaciones.

No es la primera vez que la ausencia de Pedro Piqueras en los ‘Informativos Telecinco’ preocupa a los espectadores. El pasado mes de diciembre, durante las vacaciones de Navidad, el periodista desapareció de la pequeña pantalla también por la misma razón. El presentador aprovechaba estas fechas tan señaladas para tomarse unos días de descanso y poder estar así con los suyos y olvidarse de todo lo que le ocurre al mundo durante unos días.

¿Está pensando Pedro Piqueras en la jubilación?

Hace unos meses, Pedro Piqueras concedía una entrevista y se abría en canal frente a Mara Torres. En su conversación en ‘El Faro’, en Cadena Ser, el periodista habló de la posibilidad de una próxima jubilación. Sobre esto, aseguró que llegará el momento en el que no se cuele en los hogares de los españoles. «Si me fuera, que algún día lo haré, me iría de acuerdo con la empresa y despacio. Lo haría como ha sido mi vida siempre, con discreción», expresó.

En esa entrevista, el periodista también aprovechó para hablar de la graciosa transición que protagonizó un día después de que Raquel Mosquera le diera paso tras el fin de ‘Sálvame’. Fue entonces cuando desveló que llamó a la peluquera. «No me molestó en absoluto, pese a lo que se dijera. Raquel es una persona muy tierna. Le dije: ‘Raquel, ni te molestes por estas cosas, que a mí me ha encantado. Hubo tales comentarios en las redes… Siempre hay un roto para un descosido. Me agradeció que le llamara porque ella lo pasó mal con todo aquello», explicaba entre risas.