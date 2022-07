Ramón García ha vivido un tenso momento durante la emisión de ‘En Compañía’, el programa que presenta en la televisión de Castilla-La Mancha junto a Gloria Santoro. El presentador ha perdido los papeles después de que una espectadora le colgara el teléfono de muy malas maneras tras jugar con ella al juego del programa.

Vídeo: Redes sociales

Como si de la tarjeta de ‘El Hormiguero’ se tratase, en el programa de Ramón García regalan un jamón cada tarde llamando a un teléfono al azar. Esto a veces no sale bien, algo que ha experimentado el presentador en sus propias carnes. «Ramón, regálame un jamón«, es la frase que tiene que decir el espectador en caso de que le llame el veterano comunicador. «Buenas tardes, señora. Disculpe que la moleste. Soy Ramón García, le llamo del programa de televisión ‘En compañía’ de Castilla La Mancha-Media», decía el conductor del desparecido ‘Grand Prix’ al hacer la llamada de la tarde del martes 5 de julio. «Déjame de tonterías, por favor«, respondía la espectadora.

En medio de la confusión de la respuesta, desde plató se preguntaron si la señora había colgado el teléfono, a lo que la espectadora respondía: «Hombre, váyase a tomar viento fresco«. «Señora que no cuelgue, que no es broma. Que somos nosotros de la tele», le explicaba Ramón García al ver que la mujer pensaba que era todo mentira. «Que me da igual, a mí no me interesan estas tonterías», respondía.

Una contestación que nada gustaron al presentador, quien no dudó en responderle. «Ni a mi tampoco usted. Adiós señora, buenas tardes. Que gente más maleducada hay. Hay gente maleducada, macho. Que asco, qué gente más maleducada. Es que hay gente faltona, coño. Con todo el respeto y el cariño. Váyase a tomar por culo. Estoy hasta las pelotas de gente maleducada. Si la gente es educada, somos educados. Si son maleducados, nosotros también», decía Ramón García perdiendo todos los papeles después de que la espectadores agotase toda su paciencia. Eso sí, ante la insistencia de su compañera, pidió disculpas a la señora por si le habían pillado en un mail día.

Diversidad de opiniones

Como no podía ser de otra manera, el momento del programa ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales y ha traído consigo muchas opiniones. La reacción de Ramón García ha sido aplaudida y criticada a partes iguales. Por un lado, hay muchos espectadores que aplaudían al presentador por no ponerse ningún tipo de filtros y decirle a la señora con pelos y señales todo lo que pensaba. Por otra parte, hay muchos que se preguntaban en dónde estaba en mítico presentador de las Campanadas pues han notado que ha habido un gran cambio en él desde entonces.