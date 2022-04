Tras casi 85 días de convivencia, la segunda edición del programa ha llegado a su gran final con tres aspirantes a la victoria: Adrián, Marta o Rafa. Uno de ellos, el más votado por la audiencia a través de la web de Telecinco, se ha convertido en el ganador de ‘Secret Story’. Este jueves ha sido Rafa Martínez el que se ha llevado los 150.000 euros del premio.

«Estoy muy contento. Me siento muy bien, no te puedo decir otra cosa«, le ha dicho a Carlos Sobera nada más conocer la decisión de la audiencia, que lo ha elegido por amplia mayoría respecto a Carmen, la segunda finalista. Adrián, el primer finalista en quedarse fuera del concurso al ser el menos votado, se tomó con resignación su derrota: «Creo que no he perdido, porque llegar aquí es algo a valorar, muchísima gente lo ha intentado y no ha podido. Además, sería un desprecio hacia todas las personas que han apostado por mí y me han traído hasta aquí».

Al final se han cumplido todos los pronósticos. Rafa era el gran favorito de la noche. Y ha conseguido llegar a final haciéndose con el suculento premio. «Gracias a todas las personas que nos ha visto, que nos ha cuidado y que se ha reído con nosotros», decía el joven tras escuchar en boca de Sobera que más de 7 millones de personas votaron en la final.

Al ritmo de ‘Show must go on’, la mítica canción de Queen, Rafa ha puesto la guinda a la la segunda edición del concurso, tomando el testigo de Luca Onestini, ganador de la primera edición del concurso.

Natural de Cuenca, Rafa vive en Madrid y tiene 28 años. A pesar de su juventud ha tenido muchos trabajos, desde frutero a creativo, pasando por hacer exportaciones de medicamentos tras falsificar su currículum. Estudió Química, pero nunca ha ejercido, y actualmente trabaja como fontanero.

«Mi jefe/a rompió su matrimonio por mí». Este era el secreto de Rafa, que causó una enorme sorpresa el día que fue revelado. El concursante revelaba los motivos por los que su historia de amor con una superior hicieron que esta pusiera punto y final por su culpa. «Cuando trabajaba de frutero tuve una historia con mi jefa de zona y rompió su matrimonio por mí. Hasta se hizo un tatuaje con mi nombre«, expresaba el joven en el vídeo que grabó antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra.

Tras dar una explicación detallada de lo sucedido, Rafa añadía: «Y cuando compréis calabacines, lavarlos antes de comerlos». Su repentina advertencia provocó los aplausos y las risas entre el público… Y dejó en shock a Carlos Sobera. «¿Perdona? ¿Por qué hay que lavar los calabacines antes de comerlos? ¿Tiene relación con…?», le preguntaba impactado el vasco. «¡Que no, que eso es coña! Fue una historia superbonita, que duró un año, nos enamoramos y estuvo muy bien», bromeaba Rafa.