La Bien Querida es la invitada este lunes 19 de abril al programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’. ¿Quién es esta artista que causa tanto revuelo?

Ana Fernández-Villaverde o más conocida como La Bien Querida es una artista bilbaína que promete revolucionar el mundo de la música. A sus 48 años, cuenta con cerca de 50.000 seguidores en su perfil de Instagram y este lunes día 19 se convierte en la primera artista invitada de ‘El Hormiguero, el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos. Acude para presentar su último lanzamiento “Soy Rebelde”. Pero, ¿quién es ella? Ana es hija de Txabi Villaberde, quien fue uno de los pioneros de la música rock de la capital vizcaína.

A pesar que inicialmente se dedicaba a la pintura, después descubrió que su pasión era la música. Aún así, no fue hasta el año 2007 cuando decide iniciar su andadura musical, y apoyada por Horacio Nistal, graba su primera maqueta, que será elegida como mejor maqueta del año por la revista Mondosonoro.4​. A pesar de que su pasión era la música, en su faceta como pintora ya su camino se cruzó con el mundo de la música. Llegó a ser la encargada de ilustrar la portada del álbum recopilatorio de Extremoduro. Actualmente, sigue pintando pero su carrera está centrada en la música, a la que dedica gran parte de su tiempo.

Así se inició en el mundo de la música: «Jamás pensé que me dedicaría a ello»

En una entrevista en 2018 para la revista Jot Down habló de cómo fueron sus inicios en la música: «Yo siempre me he dedicado a la pintura hasta que me compré una guitarra y dije: «Voy a empezar a tocar, que es terapéutico». Me bajé los acordes de internet de canciones que me gustaban y así empecé», comienza diciendo. «Era amiga de Jota, de Los Planetas, y me dijo: «¿Por qué no intentas componer? Yo creo que se te daría bien», y se me quedó grabado, me lo tomé de forma muy personal y eso me motivó para empezar a componer. Luego fue todo rodado, comencé a componer canciones, preparé una maqueta y la subí a un portal que se llama Myspace«, continuaba explicando.

A pesar de que nunca se imaginó que se dedicaría a la música, todo fue encaminado para que comenzara su andadura musical: «Ahí dos compañías indies me dijeron que me querían sacar un disco y yo aluciné. Al principio lo vi como un juego; saqué el primer disco y contacté con David para que me hiciera los arreglos, pero no lo tenía como un proyecto de futuro, nunca había pensado en dedicarme a la música, jamás en la vida me lo hubiera imaginado.»

El éxito de La Bien Querida

El éxito de su primer disco le fue empujando de pleno al mundo de la música hasta que años más tardes, concretamente catorce años después de comenzar su andadura, sigue dedicándose a ello. El 2008 comenzó a hacer actuaciones en directo, con el apoyo del grupo Sr. Chinarro, y fue entonces cuando ficha por el sello discográfico Elefant Records. A partir de ahí todo viene rodado. Un año después se publica su primer álbum, ‘El Romancero’. Varios años después, en 2011, se publica su segundo álbum, ‘Fiesta’. No habrá que esperar mucho para el tercer trabajo discográfico, que llegará un año después, bajo el nombre de ‘Ceremonia‘. En 2017 llega ‘Fuego‘ y en 2019, ‘Brujería‘. Su canción «La Verdad», incluida en este álbum, formó parte de la banda sonora de la segunda temporada de la serie de televisión La casa de las flores.