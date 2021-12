Ana Obregón se ha convertida en baja de última hora para dar las Campanadas después de dar positivo en coronavirus. La actriz y presentadora no podrá estar en la Puerta del Sol junto a Anne Igartiburu por segunda vez consecutiva. Una noticia que ha sorprendido a todos esta tarde del miércoles. La 1 ya tenía preparado un plan B debido a la actual situación del país por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Jacob Petrus ha sido la persona elegida para enfrentarse a este nuevo reto profesional junto a Anne Igartiburu. ¿Quién es él? Te lo contamos todo.

Jacob Petrus lleva varios años al frente de ‘Aquí la Tierra’, en La 1

A Jacob Petrus lo podemos ver todas las tardes en ‘Aquí la Tierra’, tiene 45 años y es geógrafo y climatólogo. El valenciano llegó a la televisión como hombre del tiempo y desde que aterrizó en La 1, hace ya siete años, triunfa con su programa de divulgación científica y ecologista. Pero su carrera profesional comenzó de la mano del grupo PRISA (El País, Cadena Ser, Localia, CNN+) donde colaboró con varios medios de comunicación. Tras su paso por este grande del mundo de la comunicación, fue jefe de información meteorológica en Telemadrid durante 9 años para pasar después a pertenecer el equipo de El Tiempo de RTVE.

Fue en mayo de 2014 cuando comenzó su andadura como presentador de ‘Aquí la Tierra’, magacín divulgativo que trata la influencia de la climatología y la meteorología tanto a nivel personal como global. Ahora, se enfrenta a este nuevo reto profesional junto a la mano de Anne Igartiburu. Eso sí, el mismo Jacob Petrus ha confesado que esto no le ha pillado por sorpresa: «Estábamos en reserva. Sabíamos que esto podía pasar. Este año cualquier cosa de la que hemos hecho se ha organizado con alternativas. Nos ha pasado con la Gala Inocente, con las Campanadas pasaba, pasará con la Cabalgata… y pasará con todo.», ha dicho tras conocerse la noticia de que se enfrentará a despedir el 2021 y dar la bienvenida al 2022.

Anne Igartiburu acompañará al geólogo en este nuevo reto profesional

«En estos momentos, estoy en shock, con el cuerpo prieto…,¡pero muy guay!», ha continuado explicando. Tal y como hemos dicho anteriormente, acompañará a Anne Igartiburu en el balcón de la Puerta del Sol. Para la presentadora de ‘Corazón’ tan solo tiene bonitas palabras: «Tengo muchísima suerte. Con Anne he compartido prácticamente mesa muchos años en la redacción y la quiero muchísimo.»

Por su parte, Ana Obregón se siente muy apenada por no poder estar en Nochevieja: «Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas. Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido», ha revelado.