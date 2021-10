Canales Rivera lo dio todo en la última fiesta de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ cantando por la que fuera su tía, Isabel Pantoja

Canales Rivera se ha convertido en uno de los protagonistas en la última gala de ‘Secret Story: la casa de los secretos’. El concursante, además de llevarse la inmunidad para las próximas nominaciones y convertirse en viral por una fotografía suya mostrando «paquete», también hemos podido ver sus dotes como cantante. A lo largo del programa han ido poniendo imágenes de la última fiesta que celebraron dentro de la casa. Después de que Los Gemeliers cantaran su último single, muchos de los participantes siguieron mostrando su faceta musical. Y nada más y nada menos que se atrevieron con canciones de Isabel Pantoja.

Canales Rivera llama irónicamente «tía» a Isabel Pantoja

No nos imaginábamos a Canales Rivera atreverse a cantar canciones de la que fuera su tía. Lo cierto es que el colaborador de televisión se sabe el amplio repertorio de la tonadillera y no ha dudado ni un momento en interpretar a Pantoja. Además, ha lanzado alguna que otra pullita mientras sonaba su música. Y es que el torero al escuchar la música de la Pantoja ha espetado: «ay, mi tía». De todos es sabido la mala relación que tiene Pantoja con los Rivera desde hace años, por lo que el concursante no ha tenido pelos en la lengua en nombrarla y decir el parentesco entre ellos.

Una relación rota con la tonadillera que todavía fue a peor cuando se emitió ‘Cantora: la herencia la envenenada’ y Kiko Rivera desveló que había encontrado los enseres personales de Paquirri en una habitación secreta en Cantora. Fue a partir de ahí cuando el DJ tuvo un acercamiento con sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, además de su primo Canales Rivera. Desde entonces, el torero y Kiko se han demostrado en más de una ocasión el apoyo que se han dado el uno al otro.

El torero, el gran protagonista de la gala de este jueves

No es la primera vez que un hombre conocido sorprende al mundo con el tamaño de sus atributos. El torero, que concursa en ‘Secret Story’, ha dejado adivinar a la audiencia del programa que poderío no le falta… asta con ver cómo le sentaba el disfraz de alienígena que le obligaron a llevar en el ‘reality’ para comprobar que gaditano está muy bien dotado. Tanto, que las redes sociales enseguida se han hecho eco ante el majestuoso tamaño de sus partes nobles. «¿Ese paquete es real?», es la pregunta que se hacen muchos usuarios. «Semejante bicho», «¿Se ha puesto papel en el paquete?» o «Madre míaaa» son algunos de los comentarios que han circulado en las plataformas digitales. En materia de tamaños, ya se sabe, hay opiniones para todos los gustos. Pero cuando estas son unánimes y una amplia mayoría de personas coincide en compartir su asombro ante su anatomía no queda más remedio que rendirse a la evidencia. Sí. Canales Rivera es un portento.